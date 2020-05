Freudentanz! Starttermin für Staffel 2 von "Umbrella Academy" enthüllt

Ganz nach dem Motto "I think we're alone now" betreiben auch die Stars der Netflix-Hitserie "The Umbrella Academy" zurzeit Social Distancing. In ihren eigenen vier Wänden stellen sie nun per Videokonferenz-Teaser die legendäre Tanzszene aus Staffel 1 nach. Und kündigen endlich den ersehnten Starttermin für Staffel 2 an.

Die dysfunktionale Superhelden-Familie aus "The Umbrella Academy" kehrt also in diesem Sommer weltweit auf Netflix zurück: "Am 1. Oktober 1989 wurden sieben außergewöhnliche Menschen geboren. Am 31. Juli 2020 kehren sie zurück", schreibt der Streamingdienst zum Staffel-2-Teaser. Eine Anspielung auf den Beginn der Serie, als 43 Kinder unter mysteriösen Umständen von Frauen geboren wurden, die am Tag zuvor nicht einmal schwanger waren.

"The Umbrella Academy" tanzt Staffel 2 entgegen

Neben Ellen Page als Vanya, Tom Hopper als Luther, David Castañeda als Diego, Emmy Raver-Lampman als Allison und Robert Sheehan als Klaus dürfen im Teaser auch Aidan Gallagher und Justin H. Min als Nummer 5 und Ben mittanzen. In der Originalszene waren die zwei nicht zu sehen.

In Staffel 2 werden zudem Ritu Arya, Yusuf Gatewood und Marin Ireland als Neuzugänge zum Cast stoßen.

Darum geht's in der Netflix-Serie

"The Umbrella Academy" basiert auf den gleichnamigen Dark-Horse-Comics von Gerard Way und Gabriel Bá, die von den sieben Hargreeves-"Geschwistern" handeln, die allesamt von einem gefühlskalten Adoptivvater großgezogen wurden. Sechs dieser Kinder weisen übernatürliche Kräfte auf, während "Nummer 7" als gewöhnlich abgestempelt und zur Außenseiterin wird.

In Staffel 1 der Netflix-Serie kommen die mittlerweile erwachsenen Adoptivkinder auf der Beerdigung ihres Ziehvaters wieder zusammen und erfahren von einer drohenden Apokalypse.