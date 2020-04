Für alle gratis! Netflix stellt Dokus bei YouTube online

Netflix leistet einen kleinen Beitrag zur Bildung: Der Streaming-Dienst hat einige seiner besten Dokumentationen kostenlos bei YouTube bereitgestellt. Ziel ist, Lehrern und Schülern in Zeiten geschlossener Schulen leicht zugängliches Lernmaterial zu bieten.

Wegen der weltweiten Gesundheitskrise findet in vielen Ländern derzeit kein Schulunterricht in Klassenräumen statt. Unterstützung für Lehrer, die Online-Kurse anbieten, kommt nun von Netflix: Zehn Dokuserien und -filme des Streaming-Dienstes stehen ab sofort gratis für alle bei YouTube online. Schön für die Lehrer, aber auch schön für alle, die einfach so gerne Dokus gucken!

Zehn Netflix-Dokumentationen gibt's jetzt kostenlos

In einem Statement erklärt Netflix die Motivation hinter dem ungewöhnlichen Schritt: Schon seit Jahren seien manche Dokus für die öffentliche Vorführung in Schulen freigegeben, nun wolle man das auch online ermöglichen.

Die Filme und Serien sind auf dem US-amerikanischen YouTube-Kanal von Netflix abrufbar und in englischer Sprache. Derzeit gibt es nur englische Untertitel, in den kommenden Tagen will Netflix Untertitel für "mehr als ein Dutzend Sprachen" nachliefern. Zu allen Videos stellt Netflix außerdem Lehrmaterialien bereit, die über die Netflix-Website abrufbar sind.

Von Natur bis Politik

Diese Netflix-Filme und -Serien gibt's jetzt gratis: