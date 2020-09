Der Italo-Western "Für eine Handvoll Dollar" verhalf Clint Eastwood 1964 zum Durchbruch in Hollywood und wurde zum Genre-Klassiker. Schon Sergio Leones Film war allerdings ein Remake des Samurai-Epos "Yojimbo – Der Leibwächter". Nun wird die Geschichte ein weiteres Mal erzählt. Ein neues Remake ist in Arbeit, diesmal in Form einer Fernsehserie.

Die Produktionsfirma Mark Gordon Pictures hat sich sowohl die Rechte an "Für eine Handvoll Dollar" als auch "Yojimbo" gesichert, berichtet Deadline. Auf Basis dieser Vorlagen werde "eine originelle, zeitgemäße Neuerzählung der Story" in Form einer TV-Serie produziert, heißt es in dem Bericht. Als Drehbuchautor soll "Game of Thrones"-Schreiber Bryan Cogman im Gespräch sein. Cogman ist aktuell auch an der kommenden "Herr der Ringe"-Serie beteiligt.

"Der Fremde" kehrt zurück

Sergio Leones Italo-Western "Für eine Handvoll Dollar", der inhaltlich kaum von Akira Kurosawas "Yojimbo" abwich, erzählt die Geschichte des "Fremden" im rauen Niemandsland von Mexiko, der zwei verfeindete Klans gegeneinander ausspielt.

Welcher Streamingdienst oder TV-Sender die neue Serienadaption letztlich zeigen wird, ist noch unklar. Die bekannte Vorlage und der gefragte Drehbuchautor dürften jedoch dazu beitragen, dass sich schnell Interessenten für die Neuauflage finden.

Was ist mit dem Rest der "Dollar"-Trilogie?

Das könnte Dir ebenfalls gefallen: Primetime Vom Revolverhelden zum Regisseur: 21 Filme von und mit Clint Eastwood

Bislang ist nur wenig über die geplante Serie bekannt. Fakt ist jedoch, dass sich Mark Gordon Pictures bislang lediglich die Rechte an "Für eine Handvoll Dollar" und dessen Vorlage gesichert hat, nicht aber am Sequel "Für ein paar Dollar mehr" (1965) und dem Prequel "Zwei glorreiche Halunken" (1966). Demnach gäbe es bei einem Erfolg der Serie durchaus Stoff für mehrere Staffeln.