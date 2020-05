"Game of Thrones"-Reunion: Momoa und Dingklage drehen einen Horrorfilm

Der Deal ist durch: Die Filmproduktionsfirma Legendary Entertainment dreht einen actionreichen Horrorfilm mit zwei alten Bekannten in den Hauptrollen. Die "Game of Thrones"-Stars Peter "Tyrion" Dinklage und Jason "Khal Drogo" Momoa reisen dafür einige Jahrhunderte in die Vergangenheit.

Der Action-Horrorfilm trägt den bisher nur englischen Titel "Good Bad & Undead" und Jason Momoa sowie Peter Dinklage werden nicht nur im Film mitspielen, sondern auch als Produzenten an Bord sein, wie Deadline exklusiv berichtet.

Van Helsing und Vampir als Betrüger-Duo

Peter Dinklage schlüpft für den Film in die Rolle des legendären Vampirjägers Van Helsing. Jason Momoa spielt wiederum einen Vampir, der sich geschworen hat, nie wieder jemanden zu töten. Die beiden gehen schließlich eine ungewöhnliche Zusammenarbeit ein: Sie wollen von Stadt zu Stadt reisen und die Bewohner übers Ohr hauen. Zunächst erscheint der Vampir und verbreitet ein bisschen Angst und Schrecken, nur damit anschließend Van Helsing als großer Held in Erscheinung treten und die Menschen retten kann – gegen Bezahlung versteht sich.

Der vermeintlich wasserdichte Plan nimmt allerdings eine ungeahnte Wendung, als auf den Vampir ein enormes Kopfgeld ausgesetzt wird und plötzlich alles und jeder hinter dem Blutsauger her ist. Laut Deadline soll "Good Bad & Undead" ein bisschen wie "Midnight Run" von 1988 sein – nur eben in der Welt von Bram Stoker.

Erst Komödie, jetzt Horror

Einen Regisseur für den Film gibt es auch schon: Max Barbakow soll die Regie übernehmen. Der hat nach diversen Kurzfilmen mit "Palm Springs" zwar erst einen Spielfilm gedreht, für diesen jedoch sehr viel Lob kassiert. Außerdem wurde die Komödie mit Adam Samberg ("Brooklyn Nine-Nine") auf dem Sundance Film Festival für eine Rekordsumme von 22 Millionen US-Dollar von Streamingdienst Hulu gekauft.