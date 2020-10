Jackpot für Netflix: Für die neue Comedyproduktion "Don't Look Up" kann sich der Streamingsdienst nicht nur einen, sondern gleich ein ganzes Dutzend Hollywoodstars sichern. Darunter vier Oscarpreisträger, eine Grammy-Gewinnerin und ein aufstrebender Jungstar.

Und jetzt tief durchatmen: Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Ariana Grande und Timothée Chalamet ("Dune") werden für die Sci-Fi-Satire "Don't Look Up" gemeinsam vor der Kamera stehen. Das berichtet Deadline.

Hollywoodstars folgen dem Ruf von "Vice"-Regisseur

Außerdem geben sich Jonah Hill ("21 Jump Street"), Matthew Perry ("Friends"), Himesh Patel ("Yesterday"), Rob Morgan ("Marvel’s Daredevil"), Tomer Sisley ("Largo Winch") und Rapper Kid Cudi die Ehre. Sie alle folgen dem Ruf von Adam McKay, der das Drehbuch beisteuert, Regie führen und "Don't Look up" auch produzieren wird. Der Filmemacher wurde 2016 für das Drehbuch zu "The Big Short" mit einem Oscar ausgezeichnet. Zuletzt setzte er die mehrfach oscarnominierte Filmbiografie "Vice - Der zweite Mann" mit Christian Bale in der Titelrolle um.

Sci-Fi-Satire um bevorstehenden Weltuntergang

In "Don't Look Up" stehen zwei mäßig erfolgreiche Astronomen im Mittelpunkt, die die Menschheit auf einer Pressetour vor dem Einschlag eines Asteroiden warnen sollen, der die Erde innerhalb von sechs Monaten zerstören wird. Als erstes sicherte sich McKay übrigens die Dienste von Jennifer Lawrence.

"Ich bin begeistert, diesen Film mit Jennifer Lawrence zu machen. Sie ist einfach eine großartige Künstlerin. Und die Tatsache, dass Netflix diesen Film als eine weltweite Komödie betrachtet, legt die Messlatte für mich und mein Team auf eine aufregende und motivierende Weise besonders hoch", äußerte sich McKay in einer Pressemitteilung von Februar.

Derzeit befindet sich "Don't Look Up" in der Vorproduktion. Der Film soll 2021 auf Netflix erscheinen.