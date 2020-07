Gar nicht düster: Netflix veröffentlicht Outtakes von "Dark"

Die Grundstimmung in "Dark" ist mehr als trübsinnig: In der regenverhangenen Ortschaft Winden müssen sich die Charaktere mit lebensbedrohlichen Mysterien auseinandersetzen. Deshalb ist es schön, auch mal zu sehen, dass zumindest bei den Dreharbeiten der Spaß nicht zu kurz kam: Netflix zeigt uns in einem Video mit Outtakes, dass Hauptdarsteller Louis Hofmann und seine Kollegen bei der Arbeit auch einiges zu lachen hatten.

"Das war die letzte Staffel 'Dark'", kündigt Netflix das Video auf YouTube an. "Um die Stimmung zu heben, schaut euch einfach diese Outtakes von Staffel 3 an!"

Was passiert, wenn die Zeitmaschine kaputt ist ...

Im gut zweieinhalbminütigen Clip ist alles dabei: Die Darsteller versprechen sich, lachen und albern herum. Ein Highlight ist aber ganz klar ein Aussetzer von Mark Waschke als Noah. Der Bösewicht der Serie bringt die Zeitmaschine einfach nicht zum Laufen und Waschke brabbelt in Mundart. "Ich hab alles vergessen. Tschuldigung. Ich hab es verdreht. Ich hab was verdreht. Ich mach es noch mal." In der nächsten Einstellung beschwert er sich in Kinderstimme beim Team. "Die Zeitmaschine ist kaputt", und ruft im Spaß seinen Boss Adam an.

"Dark" ist ein internationaler Hit

Inhaltlich hat "Dark" eher wenig Frohsinn verbreitet. Doch die düstere Mystery-Serie aus Deutschland wurde zum Erfolgshit auf Netflix. Und das nicht nur in der Heimat. Auf dem internationalen Bewertungsportal Rotten Tomatoes erreicht "Dark" ein beachtliches Rating von 94 Prozent. Das Team hinter der Serie wurde zudem mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet und für verschiedene Kategorien der Goldenen Kamera nominiert.

Die Serie spielt in der Kleinstadt "Winden", in der im Schatten eines Atomkraftwerks Kinder spurlos verschwinden. Der Jugendliche Jonas muss bald erkennen, dass er im Mittelpunkt des Geschehens steht, das sich auf verschiedenen Zeitebenen abspielt.