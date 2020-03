Gerüchteküche: Übernimmt Ben Stiller eine Rolle in "Fast & Furious 9"?

"Fast & Furious 9" befindet sich auf der Zielgeraden: Die Dreharbeiten sind beendet, der erste Trailer ist erschienen. Doch es gibt offenbar noch einen Boxenstopp, bevor es ins Kino geht. Der Comedian Ben Stiller soll nachträglich zum Cast stoßen.

Das berichtet die Gossip-Seite Page Six. Demnach hat Ben Stiller ("Zoolander") eine kleine Rolle in "Fast & Furious 9" an Land gezogen, der Nachdreh mit ihm soll in Kürze beginnen.

Ben Stiller in unbekannter Rolle

Auf den ersten Blick passt Stiller vielleicht nicht in das PS-starke Format. Doch bereits im "F&F"-Spin-off "Hobbs & Shaw" setzten die Macher auf Cameos von comedyaffinen Darstellern wie Ryan Reynolds und Kevin Hart. Die Nachricht ist dennoch mit Vorsicht zu genießen.

Zum einen ist Page Six nicht die zuverlässigste Quelle für Casting-News, zum anderen sind die Dreharbeiten für das Raser-Sequel bereits abgeschlossen. Sollte tatsächlich mit Ben Stiller nachgedreht werden, dürften die Szenen zumindest keinen Einfluss auf die Haupthandlung haben. Welche Rolle der Comedian spielen könnte, ist unbekannt.

Es bleibt in "Fast & Furious 9" in der Familie

Ob mit oder ohne Stiller: Die Raser-Serie bleibt sich treu, der erste Trailer setzt auf schnelle Autos, verrückte Stunts und den Zusammenhalt der Familie. Apropos Familie: Der Widersacher in "Fast & Furious 9" stammt aus den eigenen Reihen. Dom (Vin Diesel) muss sich gegen seinen Bruder Jacob (John Cena) behaupten, einen Auftragskiller, der ihm auf den Fersen ist.

Zudem gibt es ein Wiedersehen mit dem tot geglaubten Streetracer Han Lue (Sung Kang). Neben Diesel, Cena und Kang sind auch die Franchise-Urgesteine Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson und Ludacris zu sehen.