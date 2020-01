"Ghostbusters: Legacy": Bill Murray kehrt als Peter Venkman zurück

Winziger Cameo-Auftritt oder echtes Comeback der Geisterjäger, das ist hier die Frage! Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Darsteller aus den "Ghostbusters"-Filmen der 1980er-Jahre in "Ghostbusters: Legacy" zurückkehren werden. Nicht bekannt war allerdings, in welcher Form und welchem Ausmaß Billy Murray, Dan Aykroyd und Ernie Hudson in dem späten Sequel mitmischen würden – bis jetzt.

Die gute Nachricht: Bill Murray wird tatsächlich in seiner einstigen Rolle als Dr. Peter Venkman zu sehen sein. Zahlreiche Fans fürchteten zuvor, dass der Schauspieler wie im "Ghostbusters"-Remake von 2016 lediglich einen Cameo-Auftritt als ein völlig anderer Charakter haben würde. Im Interview mit Vanity Fair bestätigte Murray nun das Comeback seines Original-Charakters. Zudem verriet der Hollywoodstar: Jeder der drei Altstars habe eine "kleine, aber bedeutende Rolle". Fans dürfen demnach auf mehr als nur einen Cameo-Auftritt hoffen!

Bill Murray überzeugt vom Skript

Überhaupt scheint Bill Murray vom "Ghostbusters: Legacy"-Konzept überzeugt: "Das Skript ist gut", lobt der Filmstar die Arbeit von Drehbuchautor und Regisseur Jason Reitman. "Der Film hat viele Emotionen, einen starken Familien-Aspekt und Zwischentöne, die wirklich interessant sind. Er wird funktionieren."

Während sich die Fans über die Rückkehr von Murrays Dr. Peter Venkman, Dan Aykroyds Dr. Raymond Stantz und Ernie Hudsons Winston Zeddemore freuen können, müssen sie auf einen Geisterjäger der alten Generation verzichten: Dr. Egon Spengler, der vom verstorbenen Schauspieler Harold Ramis verkörpert wurde. "Wir haben einen Mann weniger", so Murray. "Und das ist die Geschichte, die wir erzählen, das ist die Story, die sie geschrieben haben."