Gib Gummi! Film rund um DC-Held Plastic Man findet Drehbuchautorin

Ein weiterer DC-Held erobert die große Leinwand: Plastic Man, der seinen Körper nach Belieben Verformen kann. Nachdem es zwei Jahre ruhig um das Projekt war, gibt es endlich Neuigkeiten: Es gibt eine neue Drehbuchautorin für die Comicverfilmung.

Cat Vasko ("Black List") wurde von den Machern engagiert, das Skript zur Leinwandadaption von Plastic Man zu schreiben, wie The Hollywood Reporter (THR) berichtet. Es soll in eine ganz neue Richtung gehen.

Wechsel bei der Drehbuchautorin

Der "Plastic Man"-Film soll ein "von Frauen geführtes" Projekt werden, wie THR aus unbekannter Quelle erfahren hat. Was das genau bedeutet, ist noch unklar. Derzeit befindet sich das Projekt allerdings noch in einem sehr frühen Stadium. Cat Vasko übernimmt den Part als Drehbuchautorin von Amanda Idoko ("The Mayor"). Letztere war vor zwei Jahren engagiert worden, um eine comedylastiges Drehbuch zu Plastic Man zu verfassen. Vaskos Ansatz dürfte mit der Neuausrichtung ein anderer sein.

Plastic Man: Gauner wird zu Superheld

Plastic Man hat bereits 1941 im Rahmen von Quality Comics das Licht der Welt erblickt. Nach dem Aus des Verlages hat DC-Comics die Rechte an dem Charakter erworben. Im Mittelpunkt der Comics steht der ehemalige Kleinganove Patrick "Eel" O'Brian. Während eines verpatzen Überfalls wird er angeschossen und mit einer Chemikalie übergossen. Nach diesem Zwischenfall kann er seinen Körper gummiartig in jede Richtung dehnen und sich in fast alles formen. Seine Kräfte setzt er fortan als Privatdetektiv für das Gute ein. Der beliebte Charakter ist für seine humoristischen Züge bekannt. Zeitweise war Plastic Man ein Teil der Justice League.