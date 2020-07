Gibt's bald eine Serie über Lando Calrissian mit Donald Glover?

In der Gerüchteküche brodelt es gewaltig: Angeblich wird für Disney+ an einer Serie über Lando Calrissian gearbeitet – mit Donald Glover in der Hauptrolle.

Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein! Nach seinem Auftritt in "Solo: A Star Wars Story" wurde die junge Version von Lando Calrissian schnell zum Publikumsliebling. Es wäre also nur logisch, dem Glücksspieler und leidenschaftlichen Piloten eine eigene Serie zu spendieren.

Lando is back!

Das Gerücht stammt aus einem YouTube-Video von Kessel Run Transmissions. Auf Twitter wiederholt Moderator Noah Outlaw die News noch einmal.

So verrückt die Meldung auch klingt – es wäre nicht das erste Mal, dass Kessel Run Transmissions mit einem frühen Gerücht richtig liegt. Wochen bevor bekannt wurde, dass mit "The Bad Batch" eine neue "Star Wars"-Serie für Disney+ in Arbeit ist, hat der Kanal bereits darüber berichtet.

Was ist dran am Gerücht?

Laut Kessel Run Transmissions soll Donald Glover schon an Bord sein und für seine Rückkehr eine ordentliche Gage erhalten. Angesichts der vielen Projekte, in die Glover involviert ist, sind Zweifel allerdings berechtigt: Neben seiner Musikkarriere als Childish Gambino, zeichnet er auch für die Serie "Atlanta" verantwortlich, die er nicht nur produziert, sondern in der er auch die Hauptrolle spielt.

Spätestens in ein paar Wochen werden wir wissen, ob Kessel Run Transmissions mit ihrer Meldung Recht behalten werden.