"Godzilla vs. Kong": Streaming-Release statt Kinostart im Gespräch

Harte Zeiten für die Kinobranche: Es sieht ganz so aus, als könnte nach potenziellen Blockbustern wie "Mulan" und "Wonder Woman 1984" auch das Monster-Sequel "Godzilla vs. Kong" direkt bei einem Streamingdienst Premiere feiern. Berichten zufolge sind sowohl die Verantwortlichen von Netflix als auch HBO Max an einem Deal mit Filmstudio Legendary interessiert.

Der Kampf "Netflix vs. HBO Max" hat bereits begonnen: The Hollywood Reporter berichtet, dass Netflix dem verantwortlichen Filmstudio Legendary ein Angebot in Höhe von 200 Millionen US-Dollar für die Rechte an "Godzilla vs. Kong" unterbreitet habe, Legendary-Partner WarnerMedia den Deal jedoch sofort blockierte. Dem Branchenblatt zufolge bereitet WarnerMedia selbst ein Gegenangebot vor, um den Film auf dem hauseigenen Streamingdienst HBO Max zu veröffentlichen. Kurzum: Alle Zeichen stehen auf Bieterkrieg.

Kein Kinostart! Oder etwa doch?

Unterdessen verkündet ein Sprecher von Warner Bros., dem aktuellen Kino-Distributor des Crossover-Films: "Wir planen 'Godzilla vs. Kong' im nächsten Jahr wie geplant in den Kinos zu veröffentlichen." Demnach würden die Filmmonster Ende Mai 2021 in den deutschen Kinos einfallen. Scheint ganz so, als sei das letzte Wort in Sachen Release hier längst noch nicht gesprochen ... Vielleicht einigt man sich auf eine Lösung mit einem nahezu zeitgleichen Kino- und Streaming-Debüt wie bei "Wonder Woman 1984"?

Legendary-MonsterVerse Runde 4

"Godzilla vs. Kong" ist nach "Godzilla", "Kong: Skull Island" und "Godzilla II: King of the Monsters" der vierte Teil der Filmreihe von Legendary. Die Regie verantwortet Adam Wingard ("You're Next"). Als menschliche Co-Stars der titelgebenden Monster werden unter anderem Alexander Skarsgård ("True Blood") und Millie Bobby Brown ("Stranger Things") zu sehen sein.