"Godzilla vs. Kong"-Trailer: Der Kampf der Giganten beginnt

Das MonsterVerse wächst weiter, als Nächstes steht "Godzilla vs. Kong" auf dem Programm. Was Fans er beiden Schwergewichte darin erwartet, zeigt nun ein actionreicher Trailer zum kommenden Blockbuster.

Godzilla ist stinksauer. Warum, das weiß im "Godzilla vs. Kong"-Trailer niemand so richtig. Irgendetwas sorgt dafür, dass die Riesenechse ganze Städte in Schutt und Asche legt – Bewohner inklusive. Für Nathan Lind (Alexander Skarsgård), einem Geologen, der in enger Verbindung zu Kong steht, ist klar: Nur der Riesengorilla kann Godzilla die Stirn bieten und dem Chaos ein Ende setzen.

King Kong, der sanfte Riese

Ähnlich wie Madison Russell (Millie Bobby Brown) bei Godzilla, hat die kleine Jia (Kaylee Hottie) eine ganz besondere Verbindung zu King Kong aufgebaut. Die beiden stammen offenbar aus der gleichen Gegend und während Wissenschaftlerin Ilene Andrews (Rebecca Hall) Schnappatmungen bekommt, als Jia auf Kong zugeht, mutiert der Gorilla zum sanften Riesen.

Übrigens: Falls Du Dich auch gefragt hast, von wem der Song im Trailer stammt, kommt hier die Antwort: Es ist "Here We Go" von US-Rapper Chris Classic.

Wer gewinnt den Kampf in "Godzilla vs. Kong"?

Die Nachwirkungen eines längst vergangenen Krieges scheint zwischen Godzilla und Kong zu schwelen, von dem die beiden die letzten Überbleibsel sind. Und es sieht ganz so aus, als wäre auf dieser Erde nur für einen der Giganten Platz.

Wann wir "Godzilla vs. Kong" zu sehen bekommen, ist unterdessen noch unklar. In den USA steht der Blockbuster ab dem 26. März für 31 Tage auf Warners Streamingplattform HO Max zum Abruf bereit. Aktuell ist der Film in Deutschland für den 20. Mai terminiert, ob dieses Datum allerdings als fix gilt, darf stark bezweifelt werden.