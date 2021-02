Golden Globes 2021: Hier sind alle Nominierten

Ende Februar werden zum 78. Mal die Golden Globes verliehen, einer der wichtigsten Filmpreise der Branche. Nun sind die Nominierten bekannt.

Die Entscheidungen der Hollywood Foreign Press Association (HFPA) wurden am Mittwoch durch die Schauspielerinnen Sarah Jessica Parker ("Sex and the City") und Taraji P. Henson ("Hidden Figures") im Rahmen der Today-Show verkündet.

Netflix-Produktionen dominieren

Großer Favorit bei den diesjährigen Golden Globes in der Kategorie Filme ist der Netflix-Film "Mank" von Regie-Legende David Fincher mit insgesamt sechs Nominierungen. Ebenfalls große Hoffnungen auf einen Preis dürfen sich "The Trial of the Chicago 7" (fünf Nominierungen), "Nomadland", "Promising Young Woman" und "The Father" (jeweils vier Nominierungen) machen.

Bei den Serien führt die Netflix-Produktion "The Crown" die Liste mit sechs Nominierungen an, gefolgt von "Schitt's Creek" (fünf Nominierungen) sowie "Ozark" und "The Undoing" (jeweils vier Nominierungen).

Auch aus deutscher Sicht gibt es Hoffnungen auf einen Golden Globe: So ist die Zwölfjährige Helena Zengel für ihre Rolle in dem Western "Neues aus der Welt" als beste Nebendarstellerin nominiert. Die deutsche Netflix-Show "Unorthodox" ist zudem als beste Miniserie nominiert.

Preise fürs Lebenswerk stehen schon fest

Schon vorab steht fest, dass Jane Fonda den Cecil B. DeMille Award für ihr Lebenswerk als Filmschaffende erhalten wird. Norman Lear (produzierte unter anderem "Eine schrecklich nette Familie") erhält den Carol Burnett Award für sein Lebenswerk als Fernsehschaffender.

Golden Globes 2021 werden am 28. Februar verliehen

Die Golden Globes finden in diesem Jahr erst in der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März statt, da auch die Oscars 2021 aufgrund der Corona-Pandemie um zwei Monate auf den 25. April verschoben wurden. Gastgeberinnen sind einmal mehr Tina Fey und Amy Poehler, die die Zeremonie zuletzt 2015 moderiert hatten.

Alle Nominierten in der Übersicht

Bester Film – Drama

"The Father"

"Mank"

"Nomadland"

"Promising Young Woman"

"The Trial of the Chicago 7"

Bester Film – Komödie/Musical

"Borat Anschluss Moviefilm"

"Hamilton"

"Music"

"Palm Springs"

"The Prom"

Beste Regie

Emerald Fennell – "Promising Young Woman"

David Fincher – "Mank"

Regina King – "One Night in Miami"

Aaron Sorkin – "The Trial of the Chicago 7"

Chloé Zhao – "Nomadland"

Bester Hauptdarsteller – Drama

Riz Ahmed – "Sound of Metal"

Chadwick Boseman – "Ma Rainey’s Black Bottom"

Anthony Hopkins – "The Father"

Gary Oldman – "Mank"

Tahar Rahim – "The Mauritanian"

Beste Hauptdarstellerin – Drama

Viola Davis – "Ma Rainey’s Black Bottom"

Andra Day – "The United States vs. Billie Holiday"

Vanessa Kirby – "Pieces of a Woman"

Frances McDormand – "Nomadland"

Carey Mulligan – "Promising Young Woman"

Bester Hauptdarsteller – Komödie/Musical

Sacha Baron Cohen – "Borat Anschluss Moviefilm"

James Corden – "The Prom"

Lin-Manuel Miranda – "Hamilton"

Dev Patel – "David Copperfield – Einmal Reichtum und zurück"

Andy Samberg – "Palm Springs"

Beste Hauptdarstellerin – Komödie/Musical

Marija Bakalowa – "Borat Anschluss Moviefilm"

Kate Hudson – "Music"

Michelle Pfeiffer – "French Exit"

Rosamund Pike – "I Care a Lot"

Anya Taylor-Joy – "Emma"

Bester Nebendarsteller

Sacha Baron Cohen – "The Trial of the Chicago 7"

Daniel Kaluuya – "Judas and the Black Messiah"

Jared Leto – "The Little Things"

Bill Murray – "On the Rocks"

Leslie Odom Jr. – "One Night in Miami"

Beste Nebendarstellerin

Glenn Close – "Hillbilly Elegy"

Olivia Colman – "The Father"

Jodie Foster – "The Mauritanian"

Amanda Seyfried – "Mank"

Helena Zengel – "Neues aus der Welt"

Bestes Drehbuch

Emerald Fennell – "Promising Young Woman"

Jack Fincher – "Mank"

Aaron Sorkin – "The Trial of the Chicago 7"

Florian Zeller, Christopher Hampton – "The Father"

Chloé Zhao – "Nomadland"

Beste Filmmusik

Alexandre Desplat – "The Midnight Sky"

Ludwig Göransson – "Tenet"

James Newton Howard – "Neues aus der Welt"

Atticus Ross, Trent Reznor – "Mank"

Jon Batiste, Atticus Ross, Trent Reznor – "Soul"

Bester Filmsong

Judas and the Black Messiah – "Fight For You"

The Trial of the Chicago 7 – "Hear My Voice"

Du hast das Leben vor dir (La vita davanti a sé) – "Io Sì (Seen)"

One Night in Miami – "Speak Now"

The United States vs. Billie Holiday – "Tigress & Tweed"

Bester Animationsfilm

"Die Croods – Alles auf Anfang"

"Onward: Keine halben Sachen"

"Over the Moon"

"Soul"

"Wolfwalkers"

Bester fremdsprachiger Film

"Du hast das Leben vor dir (La vita davanti a sé)" – Italien

"La Llorona"– Frankreich, Guatemala

"Minari" – USA

"Der Rausch" (Druk) – Dänemark

"Wir beide (Deux)" – USA, Frankreich

Beste Serie – Drama

"The Crown"

"Lovecraft Country"

"The Mandalorian"

"Ozark"

"Ratched"

Bester Serien-Hauptdarsteller – Drama

Jason Bateman – "Ozark"

Josh O’Connor – "The Crown"

Bob Odenkirk – "Better Call Saul"

Al Pacino – "Hunters"

Matthew Rhys – "Perry Mason"

Beste Serien-Hauptdarstellerin – Drama

Olivia Colman – "The Crown"

Jodie Comer – "Killing Eve"

Emma Corrin – "The Crown"

Laura Linney – "Ozark"

Sarah Paulson – "Ratched"

Beste Serie – Komödie/Musical

"Emily in Paris"

"The Flight Attendant"

"The Great"

"Schitt’s Creek"

"Ted Lasso"

Bester Serien-Hauptdarsteller – Komödie/Musical

Don Cheadle – "Black Monday"

Nicholas Hoult – "The Great"

Eugene Levy – "Schitt’s Creek"

Jason Sudeikis – "Ted Lasso"

Ramy Youssef – "Ramy"

Beste Serien-Hauptdarstellerin – Komödie/Musical

Lily Collins – "Emily in Paris"

Kaley Cuoco – "The Flight Attendant"

Elle Fanning – "The Great"

Jane Levy – "Zoey’s Extraordinary Playlist"

Catherine O’Hara – "Schitt’s Creek"

Beste Miniserie oder Fernsehfilm

"Das Damengambit"

"Normal People"

"Small Axe"

"The Undoing"

"Unorthodox"

Bester Hauptdarsteller – Miniserie oder Fernsehfilm

Jeff Daniels – "The Comey Rule"

Hugh Grant – "The Undoing"

Ethan Hawke – "The Good Lord Bird"

Mark Ruffalo – "I Know This Much Is True"

Bryan Cranston – "Your Honor"

Beste Hauptdarstellerin – Miniserie oder Fernsehfilm

Cate Blanchett – "Mrs. America"

Daisy Edgar-Jones – "Normal People"

Shira Haas – "Unorthodox"

Nicole Kidman – "The Undoing"

Anya Taylor-Joy – "Das Damengambit"

Bester Nebendarsteller – Serie, Miniserie oder Fernsehfilm

John Boyega – "Small Axe"

Brendan Gleeson – "The Comey Rule"

Daniel Levy – "Schitt’s Creek"

Jim Parsons – "Hollywood"

Donald Sutherland – "The Undoing"

Beste Nebendarstellerin – Serie, Miniserie oder Fernsehfilm

Gillian Anderson – "The Crown"

Helena Bonham Carter – "The Crown"

Julia Garner – "Ozark"

Annie Murphy – "Schitt’s Creek"

Cynthia Nixon – "Ratched"