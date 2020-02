Goldene Himbeere 2020: "Cats" und "Rambo 5" für Spottpreis nominiert

Die Oscars 2020 sind vergeben – nun ist es Zeit, über die schlechtesten Filme und schauspielerischen Leistungen zu sprechen: Die Nominierungen für die Goldene Himbeere 2020 stehen fest.

In diesem Jahr teilen sich drei Hollywood-Produktionen die zweifelhafte Ehre der meisten Nominierungen für die Goldene Himbeere 2020: "Cats", "A Madea Family Funeral" und "Rambo: Last Blood". Den Filmen droht jeweils in acht Kategorien der berüchtigte Spottpreis der Branche, alle drei sind unter anderem als "Schlechtester Film" nominiert. Die Goldene Himbeere ist auch bekannt als Razzie Award.

Diese Stars hoffen auf "Erlösung"

Während Filmstars wie David Harbour ("Hellboy – Call of Darkness") und Sylvester Stallone ("Rambo: Last Blood") als schlechteste Schauspieler nominiert sind, können einige ihrer Kollegen ihren guten Ruf wieder herstellen: Seit 2015 wird neben der Goldenen Himbeere auch der sogenannte Himbeeren-Erlöser-Preis verliehen. Der Preis geht an Schauspieler, die den Negativpreis mindestens einmal bekommen haben, dann im jeweiligen Jahr aber durch besonders starke Leistungen "Wiedergutmachung" geleistet haben.

2020 gehen Adam Sandler ("Der schwarze Diamant"), Eddie Murphy ("Dolemite Is My Name"), Keanu Reeves ("John Wick: Kapitel 3"), Jennifer Lopez ("Hustlers") und Will Smith ("Aladdin") für den Razzie Redeemer Award ins Rennen.

Terminsuche für die Goldene Himbeere 2020

Die Verleihung der Goldenen Himbeere, auch bekannt als Razzie Awards, findet üblicherweise einen Tag vor der Oscar-Gala statt. Aufgrund des vorgezogenen Termins für die Oscars 2020 und der eng getakteten Award-Saison entschieden die Verantwortlichen jedoch, die Goldene Himbeere 2020 nach den Academy Awards zu verleihen. Einen genauen Termin für die Show gibt es noch nicht.