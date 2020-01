Grammys 2020: Bewegendes Gedenken an Kobe Bryant

Emotionaler Moment bei den Grammys 2020: Moderatorin Alicia Keys und Boys II Men singen einen bewegenden A-cappella-Song für den einstigen NBA-Superstar Kobe Bryant. Der 41-Jährige kam kurz vor der Verleihung bei einem Helikopterabsturz ums Leben.

Der Ort, an dem die Grammys alljährlich verliehen werden, hätte symbolträchtiger nicht sein können: Das 1999 errichtete Staples Center in Los Angeles war das zweite Zuhause des Basketballers, der 20 Jahre für die dort beheimateten Los Angeles Lakers spielte.

Alicia Keys ringt bei Grammys 2020 mit den Worten

"Wir haben uns nicht vorstellen können, dass wir irgendwann eine Show wie diese so anfangen müssen. Niemals, niemals, niemals, niemals ...", rang Alicia Keys in ihrer Rede zu Beginn der Grammys 2020 um Fassung. "In diesem Moment sind Kobe und seine Tochter Gianna und all die anderen, die wir heute auf tragische Weise verloren haben, in unseren Gedanken. Sie sind in unseren Herzen. Sie sind in unseren Gebeten."

Kobe Bryant, NBA-Legende und Oscarpreisträger

Kobe Bryant war nicht nur ein außergewöhnlicher Basketballspieler und eine NBA-Legende, sondern auch Filmemacher. 2018 wurde er mit einem Oscar für den besten animierten Kurzfilm ausgezeichnet, Bryant hatte das Drehbuch beigesteuert. "Dear Basketball" erhielt außerdem einen Emmy in der Kategorie "Außergewöhnliches post-produziertes Grafikdesign".

Eine Familientragödie

Kobe Bryant war Berichten zufolge auf dem Weg zu einem Basketballturnier in der Nähe von Los Angeles, als es zu dem tragischen Absturz kam. Alle neun Insassen des Hubschraubers kamen ums Leben, neben Kobe Bryant war auch seine 13-jährige Tochter Gianna an Bord. Der Familienvater hinterlässt seine Frau Vanessa sowie drei Kinder.