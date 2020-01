Grammys 2020: Billie Eilish ist die große Gewinnerin des Abends

Am 26. Januar war es soweit: Im Staples Center fand die Verleihung der Grammy Awards 2020 statt. Bei der 62. Vergabe des prestigeträchtigen Musikpreises räumte US-Newcomerin Billie Eilish gleich fünf Trophäen ab – und hängte damit Popgrößen wie Ariana Grande und Lana Del Rey ab.

Die erst 18-jährige Eilish nahm den Preis für das beste Album ("When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"), den besten Song ("Bad Guy"), die beste Aufnahme ("Bad Guy") und als beste Newcomerin entgegen. Und gewann damit alle vier Hauptkategorien der Grammys.

Newcomerin Billie Eilish mit Grammy-Rekord

Eilish ist die jüngste Künstlerin in der Geschichte der Grammys, der das gelungen ist. Die Singer-Songwriterin wurde zudem noch mit einem Grammy für das beste Gesangsalbum im Bereich Pop ausgezeichnet. Erst kürzlich war die US-Sängerin darüber hinaus beauftragt worden, den Titelsong für "James Bond: Keine Zeit zu sterben" beizusteuern.

Sängerin und Rapperin Lizzo gehört zu den weiteren Gewinnern des Abends. Sie nahm den Musikpreis für die beste Pop-Solodarbietung ("Truth hurts"), die beste traditionelle R&B-Darbietung ("Jerome") und das beste Urban-Contemporary-Album ("Cuz I love You (Deluxe)") entgegen.

Der Rapper Nipsey Hussle, der im März 2019 zu Tode kam, erhielt posthum den Grammy für die beste Rap-Darbietung ("Racks in the Middle") und die beste Rap-Gesangsdarbietung ("Higher").

Kobe Bryants Tod überschattet die Grammys 2020

Überschattet wurden die Grammys 2020 vom tragischen Tod der US-Basketballlegende Kobe Bryant, die kurz vor der Verleihung bei einem Helikopterabsturz ums Leben kam. Moderatorin Alicia Keys sang gemeinsam mit Boyz II Men einen A-capella-Song zu Ehren des ehemaligen NBA-Stars.

Die Gewinner der Grammys in den wichtigsten Kategorien findest Du hier.