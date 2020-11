"Gremlins 3" hat echte Puppen – wenn er denn mal kommt

Zurück zu den Wurzeln heißt es für "Gremlins 3" – wenn die Fortsetzung des Hits aus den 80ern überhaupt erscheint. Hollywood-Legende Chris Columbus hat aber zumindest schon mal ein Drehbuch geschrieben.

Auf HBO Max wird eine animierte Prequel-Serie rund um die "Gremlins" erscheinen, das ist ja schon länger bekannt. Aber was ist mit einem offiziellen dritten Teil? Darüber sprechen die Kollegen von Collider mit Chris Columbus, der das Drehbuch zum ersten "Gremlins"-Film von 1984 geschrieben hat. Und seine Aussagen stimmen vorsichtig hoffnungsvoll.

"Nicht viel CGI"

Auf die Frage, was denn nun mit "Gremlins 3" sei, antwortet Columbus: "Würde ich gerne machen. Es existiert ein Drehbuch, das ich geschrieben habe. Wir klären gerade ein paar Fragen wegen der Rechte, wir schauen also, wann der beste Zeitpunkt für diesen Film wäre. Ich würde es wieder auf dieselbe Art machen – mit greifbaren Puppen, nicht mit CGI."

Dann nimmt er auf eine Stop-Motion-Sequenz im ersten Teil Bezug und bekräftigt nochmals: "Ich glaube nicht, dass ich viel CGI verwenden würde." Das klingt gut – ein Gremlins-Film, bei dem die gefräßigen Killer-Kobolde aus dem Rechner kommen, ist schlichtweg schwer vorstellbar.

Echte Puppen: Ein Risiko?

Allerdings sei an dieser Stelle an die tolle Netflix-Serie "Der Dunkle Kristall" erinnert, die auch schon mit echten, handgemachten Puppentricks aufwartete – und nach nur einer Staffel abgesägt wurde, was noch immer eine der größten Enttäuschungen in diesem schrecklichen Jahr 2020 ist. Vielleicht ist der Aufwand für animatronische Figuren einfach zu groß, gemessen am Einspielergebnis.

Ob, wann und in welcher Form ein "Gremlins 3" erscheinen wird, ist also unklar. Regisseur Columbus wettert in der Zwischenzeit gegen ein Remake seines Kino-Hits "Kevin – Allein zu Haus" – verständlicherweise.