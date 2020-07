"Halloween Kills" um ein Jahr verschoben, einen Teaser gibt's trotzdem

Wer sich schon auf ein blutiges Halloween mit Michael Myers in diesem Herbst gefreut hat, muss nun ganz stark sein: "Halloween Kills" kommt erst 2021 in die Kinos. Als kleines Trostpflaster gibt's von Universal einen kurzen Teaser. Als Vorgeschmack.

Der Teaser zu "Halloween Kills" knüpft unmittelbar ans Ende von "Halloween" aus dem Jahr 2018 an. Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) sitzt blutend auf der Ladefläche eines Pick-up-Trucks, der sich in Windeseile von ihrem brennenden Haus entfernt, als plötzlich mehrere Feuerwehrautos mit Blaulicht entgegenkommen, die sich dem Haus nähern.

Laurie Strode ist verzweifelt

"Lasst es brennen", schreit Laurie Strode den Autos hinterher, natürlich ohne Erfolg. In einem letzten Shot sehen wir den quicklebendigen Michael Myers, der seinen Kopf in Richtung Kamera wendet.

Zugegeben, so ganz überrascht sind wir von dem Ende nicht. Da mit "Halloween Kills" und "Halloween Ends" nach dem Film von 2018 gleich zwei weitere Sequels angekündigt wurden, war eigentlich klar, dass uns der Maskenkiller noch eine Weile erhalten bleibt.

"Halloween"-Sequels verschieben sich um ein Jahr

Der Teaser zu "Halloween Kills" verrät aber leider auch: Die Fortsetzung kommt nicht dieses Jahr, sondern erst 2021 in die Kinos. Universal Pictures hat den Kinostart um ein komplettes Jahr nach hinten verschoben. Statt am 16. Oktober 2020 startet das Sequel nun erst am 15. Oktober 2021 in den USA und damit vermutlich am 14. Oktober in Deutschland. An diesem Tag sollte eigentlich das große Finale "Halloween Ends" anlaufen – das nun ebenfalls einen neuen Starttermin erhalten hat. Das Ende wartet am 14. Oktober 2022 auf uns.

Jamie Lee Curtis lobt "Halloween Kills"

Hauptdarstellerin Jamie Lee Curtis ist selbst traurig über die Verschiebungen der Kinostarts. "Ich bin genauso enttäuscht, wie ihr es seid. Vor allem weil der Film, den [Regisseur] David [Gordon Green] basierend auf den Charakteren von John [Carpenter] und Debra [Hill] erschaffen hat, ein Meisterwerk ist. Vorausschauend und kraftvoll. Ich verspreche euch, die Wartezeit wird sich lohnen", schreibt Curtis auf Twitter und nimmt Bezug auf einen Post von John Carpenter selbst.