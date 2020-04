"Halloween Kills" wird "größer, härter und fieser" als der Vorgänger

Nur weil wir momentan nicht ins Kino dürfen, heißt das nicht, dass die Filmemacher gerade nichts zu tun haben. Sie nutzen die Zwangspause, um ein bisschen Werbung zu machen für alle Streifen, die wegen der Corona-Krise verschoben wurden. So gibt der Autor von "Halloween Kills" jetzt ein verheißungsvolles Versprechen.

"Größer, härter und fieser" soll das Sequel zur "Halloween"-Neuauflage von 2018 werden. Das zumindest verspricht Co-Autor Scott Teems im Gespräch mit Movieweb. "Halloween Kills" wird wieder von Regisseur David Gordon Green inszeniert, nachdem sein Reboot weltweit beeindruckende 255 Millionen US-Dollar eingespielt hat.

Michael Myers ist kein netter Typ

Komplett lautet das ganze Zitat aus dem Interview: "Ich habe vor ein paar Wochen einen Rohschnitt gesehen und ich bin ein bisschen voreingenommen, aber mein Bauchgefühl sagt, dass Leute, die den ersten mochten, sich auch sehr über diesen [Film] freuen werden. Er ist wie der erste auf Steroiden, würde ich sagen. Er ist wirklich die größere, härtere, fiesere Version des ersten Teils."

Das dürfte ein paar explizitere Kills verheißen als noch im ersten Teil. Dass Michael Myers diesmal auch Kinder angreift, scheint allerdings höchst unwahrscheinlich – das würde für zu viel Empörung sorgen. Schon im 2018er-"Halloween" hat Myers ein Kleinkind verschont – und das obwohl er in den sonstigen Filmen der Reihe nicht zimperlich ist und so ziemlich alles und jeden wegmessert. Diese spezielle Szene im Reboot hatte für einige Diskussionen in der Horror-Community gesorgt.

Der Oktober wird blutig

Nach dem jetzigen Stand der Dinge soll "Halloween Kills" bei uns am 15. Oktober in die Kinos kommen. Jamie Lee Curtis als Laurie Strode ist ebenso wieder mit dabei wie alle wichtigen Figuren aus dem jüngsten "Halloween".