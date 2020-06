"Hamilton": Disney+ veröffentlicht ersten Trailer zum Broadway-Musical

Musicals werden derzeit nicht aufgeführt, doch mit "Hamilton" bekommen wir bald ein einmaliges Theatererlebnis in den eigenen vier Wänden geboten. Disney hat einen ersten Trailer zur Verfilmung des Broadway-Hits veröffentlicht und gleichzeitig noch einmal bestätigt, wann "Hamilton" auf Disney+ erscheint.

Ab dem 3. Juli können sich Nutzer des Disney-Streamingdienstes das Musical über den amerikanischen Gründungsvater Alexander Hamilton ansehen. Und sich von der modernen Inszenierung in den Bann ziehen lassen.

Hip-Hop und R&B gepaart mit Gründungsgeschichte

Trotz der geschichtsträchtigen Vorlage präsentiert der erfreulich diverse Cast eine Mischung aus Hip-Hop, R&B, Jazz und natürlich klassischen Musicalstücken. "Hamilton" ist Lin-Manuel Mirandas ("Mary Poppins' Rückkehr") Werk. Er steuerte das Drehbuch, Musik und die Texte bei. Zudem ist der Entertainer auch in der Hauptrolle zu sehen. Und sein Konzept ist ein voller Erfolg: "Hamilton" wurde mit elf Tony Awards, einem Grammy und dem Pulitzerpreis ausgezeichnet. Die Verfilmung ist ein Zusammenschnitt von drei Liveauftritten während der Laufzeit des Musicals auf dem Broadway 2016.

"Hamilton" erscheint direkt auf Disney+

Zunächst sollte die Verfilmung im Oktober 2021 in den Kinos anlaufen und erst im Anschluss bei Disney+ landen. Dieser Umweg entfällt nun. Das House of Mouse investierte 75 Millionen US-Dollar, um sich die Rechte an "Hamilton" zu sichern. Laut Disney gilt das Musical "als revolutionärer Moment im Theater und hatte tiefgreifenden Einfluss auf Kultur, Politik und Bildung". 2021 soll das Broadway-Musical in einer deutschsprachigen Version live in Hamburg zu sehen sein. Das Casting läuft bereits.