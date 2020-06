"Hannibal": Bereitet sich Netflix heimlich auf Staffel 4 vor?

Es wird eine vierte "Hannibal"-Staffel geben! Davon sind zumindest die Fans der Serie überzeugt. Nachdem Netflix jüngst alle bisher erschienenen Folgen ins Sortiment aufgenommen hat, haben die Anhänger einige Veränderungen festgestellt – und die wird der Streamingdienst sicher nicht ohne Grund vorgenommen haben, oder?

Den "Hannibal"-Fans entgeht aber auch nichts! Seit dem 5. Juni gibt's die Serie – zumindest in den USA – auf Netflix und den Zuschauern ist sofort ein Detail ins Auge gestochen: Die Helligkeit und Sättigung in den Episoden wurde maßgeblich verbessert, wie unter anderem Looper berichtet. Fans sind begeistert, denn plötzlich erkennen sie Details, die ihnen vorher entgangen sind. Der dunkle Look der Serie war zwischen 2013 und 2015, als die Serie erstmals ausgestrahlt wurde, immer wieder ein Thema.

Änderungen sollen nicht grundlos sein

Mehr noch: Netflix hat sich offenbar auch die Mühe gemacht und Untertitel für die Serie erstellt. Für Fans ein klares Zeichen, dass da etwas im Busch ist. Auf Twitter schreibt ein "Hannibal"-Anhänger: "Diese Änderungen, die Netflix an den Episoden vornimmt, wie Untertitel oder Helligkeit, sagen so viel aus! Sie hören uns. Wenn sie keine Zukunftspläne für die Serie hätten, würden sie sich über diese Details keine Gedanken machen. Aber sie tun es und das gibt mir Hoffnung."

Ein anderer User meldet sogar, dass einige zensierte Szenen auf Netflix unzensiert zu sehen sind und Thumbnails angepasst wurden.

Netflix auf erneuter Rettungsmission?

Seit "Hannibal" vor fünf Jahren zu Ende ging, hoffen Fans – oder Fannibals, wie sie sich nennen – auf eine vierte Staffel. Nachdem bekannt wurde, dass alle drei Staffeln auf Netflix erscheinen werden, kochten die Emotionen über und Fans mutmaßten, dass der Streamingdienst der Serie eine weitere Season spendiert. Schließlich hatte es auch bei "Lucifer" geklappt.

Nun scheinen wir der Rettung von "Hannibal" durch Netflix einen kleinen, aber feinen Schritt näher zu sein.