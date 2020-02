Harrison Ford enthüllt: "Indiana Jones 5"-Dreh beginnt im Sommer

Endlich geht es mit "Indiana Jones 5" voran! Nachdem das Abenteuer-Sequel mehrfach aufgeschoben wurde, hat sich nun Hauptdarsteller Harrison Ford höchstpersönlich zu Wort gemeldet und den nahenden Produktionsstart angekündigt.

Eigentlich war Harrison Ford zu Gast in der "The Ellen DeGeneres Show" (via The Hollywood Reporter), um seinen neuen Film "Ruf der Wildnis" zu bewerben. Der Hollywoodstar ließ es sich allerdings nicht nehmen, auch ein Update zur kommenden Indy-Fortsetzung zu geben. Laut dem 77-Jährigen werden die Dreharbeiten im späten Sommer beginnen. "Es wird ein Spaß", so Ford. "Diese Filme zu machen, macht immer großen Spaß."

Training beginnt im April

In einem weiteren Interview mit CBS Sunday Morning erklärte Harrison Ford, er werde ab April an "Indiana Jones 5" arbeiten. Damit dürfte das Training beziehungsweise die Vorbereitungen auf den Dreh gemeint sein. Schließlich wurden bis auf Ford bislang keine weiteren Cast-Mitglieder bekannt gegeben. Bis dato hat das Sequel nicht einmal einen offiziellen Titel.

Ford kehrt gerne zu alten Rollen zurück

"Wenn wir die Gelegenheit haben, einen weiteren Film zu machen, liegt das daran, dass sie den Leuten gefallen haben", so der Schauspieler. "Ich fühle mich verpflichtet, sicherzustellen, dass unsere Ambitionen immer noch so ehrgeizig sind wie zu der Zeit, als wir gestartet sind."