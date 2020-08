"Haus des Geldes": Erfolgsserie bekommt von Netflix finale Staffel 5

Die fetten Jahre sind (fast) vorbei: "Haus des Geldes" erhält eine Staffel 5, die gleichzeitig als Finale der Heist-Serie dienen wird. Schon in wenigen Tagen beginnen die Dreharbeiten zur spanischen Netflix-Produktion in drei europäischen Ländern.

Am 3. August startet die Produktion von Staffel 5 mit geplanten Drehs in der Heimat Spanien sowie in Dänemark und Portugal. Der "Haus des Geldes"-Schöpfer Alex Pina kündigt die "epischste und aufregendste Staffel" der Serie an.

Krieg erreicht seine extremsten und grausamsten Ausmaße

"Wir haben uns fast ein Jahr lang die großen Fragen gestellt: Wie können wir die Gang auflösen? Wie bringen wir den Professor ernsthaft in Bedrängnis? Wie schaffen wir Situationen für unsere Charaktere, aus denen es für sie kein Entkommen gibt?", erklärt Pina in einer Pressemitteilung. "Das Ergebnis ist der fünfte Teil von 'Haus des Geldes'. Der Krieg erreicht seine extremsten und grausamsten Ausmaße – aber es ist auch die epischste und aufregendste Staffel". Für Staffel 5 wurde die Episodenzahl im Vergleich zu den vorigen Seasons aufgestockt, sie umfasst insgesamt zehn Episoden.

Zwei Neuzugänge für Staffel 5 von "Haus des Geldes"

Als Hauptdarsteller kehren bekannte Darsteller wie Úrsula Coberó (Tokio), Álvaro Morte (Der Professor), Itziar Ituño (Lissabon), Pedro Alonso (Berlin), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stockholm), Enrique Arce (Arturo) und Darko Peric (Helsinki) zurück. Zusätzlich gibt es für Staffel 5 zwei spannende Neuzugänge zur Serie. So stößt Miguel Ángel Silvestre zum Cast. Er hat sich mit Hauptrollen in Serien wie "Sense8" und "Velvet" einen Namen gemacht. Patrick Criado ("La gran familia española") gehört ebenso zur Besetzung der finalen Staffel.

Welche Rollen die Beiden übernehmen werden und wann Staffel 5 von "Haus des Geldes" auf Netflix startet, ist derzeit unbekannt.