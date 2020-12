"Hawkeye": "Black Widow"-Star und weitere Darsteller stoßen zur Serie

Die Dreharbeiten für die "Hawkeye"-Serie auf Disney+ sind in vollem Gange und langsam, aber sicher werden immer mehr Castmitglieder bekannt. Sechs Co-Stars für die Hauptdarsteller Jeremy Renner und Hailee Steinfeld stehen nun fest – und unter den Neuzugängen befinden sich einige große Namen!

Die Schauspieler Vera Farmiga ("Conjuring – Die Heimsuchung"), Fra Fee ("Les Misérables"), Tony Dalton ("Better Call Saul"), Zahn McClarnon ("Doctor Sleeps Erwachen") und Newcomerin Alaqua Cox werden in der geplanten "Hawkeye"-Serie zu sehen sein, meldet Variety. Zudem wird Florence Pugh in ihrer Rolle als Yelena Belova zurückkehren, ein Charakter, der bereits im kommenden "Black Widow"-Film auftauchen wird.

Yelena ist die Schwester von Scarlett Johanssons Marvel-Heldin Natasha Romanoff, die wiederum bis zu ihrem Ableben in "Avengers: Endgame" die engste Vertraute von Jeremy Renners Hawkeye war.

In diese Rollen schlüpfen die Neuen

Dem Bericht von Variety zufolge wird Vera Farmiga in der "Hawkeye"-Serie den Marvel-Charakter Eleanor Bishop spielen, die Mutter von Hailee Steinfeld Figur Kate Bishop.

Fra Fee wird derweil einen Charakter namens Kazi verkörpern. Hinter diesem Alias verbirgt sich der Schurke und Söldner Kazimierz Kazimierczak, der in der Comicvorlage angeheuert wird, um Clint Barton alias Hawkeye zu töten.

Tony Dalton spielt Jack Duquesne, eine Adaption des Comic-Charakters Jacques Duquesne. Letzterer tritt als Artist mit Messern und Schwertern im Zirkus auf, wo er den jungen Clint Barton unter seine Fittiche nimmt.

Zahn McClarnon wird den Vater von Alaqua Cox' Charakter spielen: William Lopez, mutmaßlich die TV-Version von Willie "Crazy Horse" Lincoln aus den Comics.

Alaqua Cox selbst ist als Maya Lopez alias Echo zu sehen, eine taube Marvel-Heldin und exzellente Nahkämpferin, die zeitweise auch das Alias Ronin verwendet.