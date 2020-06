Heldenhafter Look: Batman-Kostümdesigner entwarf die SpaceX-Raumanzüge

Der historische Start von Elon Musks SpaceX-Rakete am vergangenen Wochenende war filmreif inszeniert – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn für das Outfit der Astronauten sorgte ein Kostümdesigner aus Hollywood, der normalerweise Superhelden wie Batman und Wolverine ausstattet.

SpaceX-Chef Elon Musk wollte der neuen Ära der US-Raumfahrt ein schickes Antlitz verpassen, heißt es in einem aktuellen Bericht der New York Times. Deshalb engagierte der Unternehmer schon 2016 den Filmeffektspezialisten und Kostümdesigner Jose Fernandez von Ironhead Studio.

Seine Aufgabe: den Prototyp des Raumanzugs zu entwerfen, den die Astronauten Robert Behnken und Douglas Hurley 2020 auf ihrem Flug zur ISS tragen sollten. Anschließend arbeiteten Ingenieure daran, Fernandez' Ideen so umzusetzen, dass sie den hohen technischen Anforderungen an den Einsatz im Weltall gewachsen waren.

Das Ergebnis? Durchaus Hollywood-tauglich.

Waschechter Helden-Look

Mit coolen Anzügen für Helden jeglicher Art kennt sich Fernandez bestens aus: Der Kostümdesigner arbeitete unter anderem an Ben Afflecks Batsuit für "Batman v Superman: Dawn of Justice" mit, entwarf Wolverines Look für "X-Men 2" und steuerte Kreationen für Chris Hemsworth und Tom Hiddleston in "Thor" bei. Ein echter Helden-Macher also.

Elon Musk gab die Richtung vor

Fernandez erklärt im Interview mit Forbes, dass SpaceX-Boss Elon Musk eine genaue Vorstellung davon hatte, welche Wirkung die Raumanzüge haben sollten. "Er sagte immer: 'Jeder sieht in einem Smoking besser aus, egal welche Größe oder Form er hat.' Wenn die Leute diesen Raumanzug anziehen, wollte er, dass sie besser aussehen als ohne ihn, wie bei einem Smoking. Man sieht heldenhaft darin aus", so Fernandez.