"Herr der Ringe"-Serie: Komplette Hauptbesetzung enthüllt

Seit Monaten geistern Gerüchte um die Hauptdarsteller der "Herr der Ringe"-Serie durchs Netz, doch die Verantwortlichen bei Amazon Prime Video haben beharrlich geschwiegen. Jetzt hat der Streamingdienst endlich den Vorhang gelüftet – der zentrale Cast besteht aus satten 15 Darstellern!

Im Rahmen der Winter-Pressetour der Television Critics Association (via IGN) gab der Streaminganbieter bekannt, wer im Februar beim Drehstart für die "Herr der Ringe"-Serie vor der Kamera stehen wird. Welche Charaktere die Schauspieler verkörpern, verriet Jennifer Salke, Vorsitzende der Amazon Studios, aber nicht. Möge das Spekulieren um die Rollen beginnen!

Der zentrale "Herr der Ringe"-Cast im Überblick

Die bestätigten Darsteller der Serie sind:

Robert Aramayo (der junge Ned aus "Game of Thrones")

Joseph Mawle (Benjen Stark aus "Game of Thrones")

Owain Arthur ("The Patrol")

Nazanin Boniadi ("Homeland")

Tom Budge ("The Pacific")

Morfydd Clark ("Crawl")

Ismael Cruz Córdova ("The Mandalorian")

Ema Horvath ("Like. Share. Follow.")

Markella Kavenagh ("Romper Stomper")

Theaterschauspielerin Sophia Nomvete

Megan Richards ("Wanderlust")

Dylan Smith ("I Am the Night")

Charlie Vickers ("Die Medici – Herrscher von Florenz")

Daniel Weyman ("Große Erwartungen")

Newcomer Tyroe Muhafidin

Beldor, Tyra und Oren

Wer spielt wen? Bislang sind nur die Charaktere der zwei "Game of Thrones"-Veteranen und von Markella Kavenagh durchgesickert: Robert Aramayo ersetzt den zunächst verpflichteten Will Poulter als Held und Hauptfigur Beldor. Joseph Mawle schlüpft in die Rolle eines Schurken namens Oren, und Markella Kavenagh spielt Tyra. Zudem wird gemunkelt, Morfydd Clark könnte eine jüngere Version der Elbin Galadriel spielen, die die Fans bereits aus den Filmen kennen. Bestätigt ist dieses Gerücht aber nicht.

Premiere soll die "Herr der Ringe"-Serie dann im Jahr 2021 feiern, das hat Amazon Prime Video bereits angekündigt.