"Herr der Ringe"-Serie: Newcomerin als junge Galadriel gecastet

Der Cast der geplanten "Herr der Ringe"-Serie wächst weiter: Schauspielerin Morfydd Clark ist nun Teil der aufwendig produzierten Fantasy-Serie. Sie schlüpft in die Rolle von Elbin Galadriel.

Damit verkörpert sie die erste Figur, die wir aus den "Der Herr der Ringe"-Filmen von Peter Jackson kennen. In der Kinotrilogie übernahm Cate Blanchett die Rolle. Neuzugang Morfydd Clark wird allerdings eine weitaus jüngere Version von Galadriel spielen, da die Serie zeitlich lange vor den Filmen ansetzt.

Morfydd Clark tritt in die Fußstapfen von Cate Blanchett und wird zu Galadriel.

Der "Herr der Ringe"-Cast wächst

Die Verantwortlichen vom Studio Amazon haben das Casting bislang nicht bestätigt. Die Informationen will das Branchenportal Variety allerdings aus direkten Produktionskreisen erhalten haben. Morfydd Clark ersetzt aber nicht den jüngst ausgestiegenen Hauptdarsteller Will Poulter. Für ihn wird nach wie vor ein Ersatz gesucht.

Neben Morfydd Clark zählen Ema Horvath ("Like. Share. Follow"), Markella Kavenagh ("Romper Stomper") und Joseph Mawle ("Game of Thrones") zum aktuellen "Herr der Ringe"-Cast.

Worum geht's in Staffel 1?

Die "Herr der Ringe"-Serie spielt im Zweiten Zeitalter und damit vor den Ereignissen, die in "Die Gefährten" gezeigt wurden. Bisher ist noch immer nicht klar, worum es in der Serie genau gehen wird. Allerdings wurden im Zweiten Zeitalter die Ringe der Macht geschmiedet und an die Elben, Zwerge und Menschen verteilt. Diese Ursprungsgeschichte wäre also ein denkbarer Anknüpfungspunkt.