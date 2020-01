Herzschmerz! "Grey's Anatomy"-Urgestein steigt nach Staffel 16 aus

Das Grey Sloan Memorial Hospital muss in Zukunft auf einen seiner Götter in Weiß verzichten: Ein "Grey's Anatomy"-Star der ersten Stunde hat jetzt seinen Ausstieg bekannt gegeben – nach 15 Jahren.

Alex-Karev-Darsteller Justin Chambers wird in der laufenden 16. Staffel das letzte Mal als ruppiger, aber herzensguter Kinderchirurg zu sehen sein. Das berichtet The Hollywood Reporter.

Chambers' letzte Folge lief bereits im US-Fernsehen

Demnach ist die letzte Folge mit Chambers bereits am 14. November im US-Fernsehen gelaufen. Sein Charakter Alex Karev wechselte in der Folge an das Pacific Northwest Krankenhaus. Mit Chambers' Ausstieg bleiben nur noch drei Darsteller der Grundbesetzung von "Grey's Anatomy": Ellen Pompeo als Dr. Meredith Grey, James Pickens Jr. als Dr. Richard Webber und Chandra Wilson als Dr. Miranda Bailey. Die drei Serien-Darsteller sind seit 2005 als Fernsehärzte im Dauereinsatz.

Karev-Darsteller möchte mehr Abwechslung

Dass die Serie immer noch läuft, überrascht Chambers. "Als wir Staffel 2 drehten, fragte ich alle 'Denkt ihr, wir haben noch zwei Jahre?'", erinnert sich der US-Darsteller zurück. Er habe nur seine Kinder aufs College bringen wollen und jetzt wären einige von ihnen schon fertig damit. "Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt, um von einer Serie und einem Charakter Abschied zu nehmen, die die letzten 15 Jahre meines Lebens geprägt haben", so Chambers. "Doch seit einiger Zeit hoffe ich, mehr Abwechslung in meine Rollenwahl bringen zu können. "

Und Chambers ist nicht das einzige Cast-Mitglied, das dieses Bedürfnis hatte. Sandra Oh verließ die Serie in Staffel 10 und feiert inzwischen Erfolge mit der Thrillerserie "Killing Eve". Patrick Dempsey nahm nach Staffel 11 seinen Hut und trat unter anderem in "Bridget Jones' Baby" auf.