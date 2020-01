Himmlisches Casting für Staffel 5: "Lucifer" findet Gott

Nachdem uns die "Lucifer"-Macher in Staffel 2 mit Gott Johnson bereits einen Fake-Gott präsentiert haben, wird sich der Allmächtige in der finalen Staffel 5 endlich höchstpersönlich die Ehre geben! Warner Bros. TV enthüllte nun, wer den himmlischen Vater von Lucifer und Amenadiel verkörpern wird.

Schauspieler Dennis Haysbert ("The Unit – Eine Frage der Ehre") wurde für die Rolle von Gott gecastet – ja, der Gott! Er wird in mehreren "Lucifer"-Episoden von Staffel 5 als Herr im Himmel zu sehen sein, bestätigt Entertainment Weekly (EW).

Demnach dürfte dem Teufel Lucifer Morningstar und seinem Engel-Bruder Amenadiel eine wahrlich himmlische Familien-Reunion bevorstehen, schließlich wurde in Staffel 4 beinahe die Hölle auf Erden entfesselt – ein Umstand, zu dem "Dad" Einiges zu sagen haben könnte. Oder hängt der göttliche Besuch gar mit der "Sache von großer Wichtigkeit" zusammen, wegen der Amenadiel seinen Bruder zu Beginn von Staffel 5 in der Hölle aufsuchen soll?

Dennis Haysbert war die erste Wahl

"Wir mochten die lange, irre Liste von möglichen Darstellern für den Part, aber Dennis Haysbert war meine erste Wahl", erklärt "Lucifer"-Showrunner Joe Henderson im Gespräch mit EW. "Wir hatten Glück. Es war unser erstes und einziges Angebot."

Vom Präsidentenbruder zum göttlichen Papa

Das Casting sorgt derweil auch für eine Reunion hinter den Kulissen: Dennis Haysbert stand mit Amenadiel-Darsteller D. B. Woodside bereits für die TV-Show "24" vor der Kamera. In der Actionthriller-Serie spielten die beiden Schauspieler die Brüder und Präsidenten David und Wayne Palmer. "Ich weiß nicht, wie ich vom Bruder zum Vater wurde. Aber wir sind himmlische Wesen, wir können so was", witzelt Haysbert im Interview mit EW.

Staffel 5 wird die letzte für "Lucifer" sein. Immerhin: Die finale Season umfasst ganze 16 Episoden, davon eine Musical-Folge, die ganz in Schwarz-Weiß gehalten sein wird. Die Staffel erscheint noch 2020, ein genauer Termin ist bislang nicht bekannt.