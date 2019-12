Hingucker: Netflix enthüllt die beliebtesten Filme und Serien 2019

Mit konkreten Zuschauerzahlen hält sich Netflix bedeckt. Zum Jahresende hat der Streamingriese aber immerhin verraten, welche seiner Filme und Serien 2019 in Deutschland am beliebtesten waren – die Top Ten halten einige Überraschungen bereit!

Wer hätte es gedacht? Die beliebteste Netflix-Serie 2019 war hierzulande nicht etwa "Stranger Things" oder "Haus des Geldes". Nein, den Titel kann der Neuling "The Witcher" für sich verbuchen! Die Fantasy-Serie über den Hexer Geralt von Riva basiert auf der Romansaga des Autors Andrzej Sapkowski und knüpft an den Erfolg der gleichnamigen Videospiele an.

Der beliebteste Netflix-Film ist ... nicht "The Irishman"!

Auch der Lieblingsfilm der deutschen Zuschauer überrascht: Michael Bays Actioner "6 Underground" ist bei Netflix der Spitzenreiter 2019. Der Film mit Ryan Reynolds wurde – wie "The Witcher" – erst Mitte Dezember auf der Streamingplattform veröffentlicht. Dass er sich gegen gefeierte Highlights wie "The Irishman" durchsetzen konnte, dürfte vor allem an der Berechnung durch Netflix liegen: Der Streamingdienst hat die Zuschauerzahlen für die im Dezember erschienen Inhalte aufs Jahr hochgerechnet. Konkrete Zahlen veröffentlicht Netflix nicht.

Die Top Ten der Filme und Serien bei Netflix im Überblick

Die beliebtesten Inhalte der deutschen Netflix-User in allen Kategorien:

10. "The Irishman"

9. "Stranger Things"

8. "Isn't It Romantic"

7. "Sex Education"

6. "Jumanji: Willkommen im Dschungel"

5. "Triple Frontier"

4. "Murder Mystery"

3. "Haus des Geldes"

2. "6 Underground"

1. "The Witcher"

Die beliebtesten Netflix-Inhalte in den verschiedenen Kategorien – von Filmen und Serien über Dokumentationen bis zu den Familientiteln – lassen sich über den folgenden Tweet einsehen: