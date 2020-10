"His Dark Materials": Trailer zeigt Cittàgazze und das magische Messer

Seit fast einem Jahr würden "His Dark Materials"-Fans am liebsten das Alethiometer befragen, um zu erfahren, wann es endlich einen Trailer zu Staffel 2 der HBO-Serie gibt. Die Antwort lautet: jetzt! Der US-Bezahlsender hat einen ersten Clip veröffentlicht – und der dürfte Fans der Buchvorlage wirklich glücklich machen.

Denn: Im vollgepackten Trailer zu Staffel 2 von "His Dark Materials" finden sich jede Menge Szenen wieder, die originalgetreu aus den Romanen von Philip Pullman adaptiert sind.

Diese Szenen zeigt der Trailer

So sehen wir, wie Mrs. Coulter (Ruth Wilson) eine Hexe foltert, um mehr über die Prophezeiung rund um ihre Tochter Lyra (Dafne Keen) zu erfahren. Unterdessen trifft Letztere in der Stadt Cittàgazze, die in einer Parallelwelt liegt, auf Will (Amir Wilson). Wir machen Bekanntschaft mit den Gespenstern, die diese Welt heimsuchen, und können einen ersten Blick auf das magische Messer werfen, das dem zweiten Buch der Trilogie seinen Namen gibt.

Und dann wäre da noch Lee Scoresby (Lin-Manuel Miranda), der Hilfe bei dem geheimnisvollen Entdecker und Schamanen Stanislaus Grumman alias Jopari (Andrew Scott) sucht, um Lyra in dem bevorstehenden großen Krieg beistehen zu können.

Kurzum: In Staffel 2 geht das Abenteuer erst richtig los!

Staffel 2 startet im November

In den USA werden die neuen Folgen ab dem 16. November 2020 auf HBO ausgestrahlt. In Deutschland dürfte Staffel 2 von "His Dark Materials" wie gewohnt auf Sky erscheinen, vermutlich erneut etwas später als im amerikanischen Fernsehen. Die deutsche Erstausstrahlung von Staffel 1 erfolgte rund drei Wochen nach der US-Ausstrahlung.