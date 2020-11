Ho, ho, ho? Kurt Russell will, dass Santa Claus seine letzte Rolle ist

Kurt Russell gibt in "The Christmas Chronicles: Teil zwei", der vor wenigen Tagen auf Netflix erschienen ist, erneut den Santa Claus. Wenn es nach dem Hollywoodstar geht, könnte der Part als Weihnachtsmann tatsächlich die letzte Rolle sein, die er in seiner langjährigen Schauspielkarriere übernimmt.

Das legt zumindest ein Interview mit Chris Columbus nahe. Der Regisseur des Sequels und Produzent beider "The Christmas Chronicles"-Teile ließ gegenüber Yahoo Entertainment durchblicken, dass Russell seine Karriere als Santa Claus beenden möchte.

Kurt Russell ist Santa Claus voll und ganz verschrieben

"Kurt sagte zu mir 'Ich möchte in den Sonnenuntergang entschwinden in der Gewissheit, dass das die letzte Rolle ist, die ich spiele'", so Columbus. Ob im Ernst oder aus Scherz, eines ist gewiss: Russell hat einen wahren Narren an der Rolle von Santa Claus gefressen. "Wenn jemand Santa Claus spielt, nehmen die Darsteller das oft nicht ernst", erläutert Columbus. "Wenn Kurt Russell Santa Claus spielt, schreibt er eine 170-seitige Backstory mitsamt Mythologie zum Charakter."

Er sei so engagiert, wie man es von Darstellern wie Robert De Niro erwarten könne. Und ein Ende der "Christmas Chronicles" ist nicht absehbar. "Er möchte weiter den Santa spielen. Er ist der Rolle voll und ganz verschrieben." Dazu gehöre, dass er seinen Bart für acht Wochen wachsen lassen habe und das Skript vor jedem Drehtag mit Columbus durchgegangen sei.

Größere Rolle für Mrs. Santa im Sequel

In "The Christmas Chronicles: Teil zwei" droht der böse Zauberer Belsnickel den Nordpol und damit auch Weihnachten zu zerstören. Kate, die bereits im ersten Teil das Fest der Liebe gerettet hat, gerät mit ihrem neuen Stiefbruder Jack in ein neues Abenteuer mit Santa Claus. Im Sequel spielt Russels langjährige Lebensgefährtin Goldie Hawn als Mrs. Santa eine größere Rolle.