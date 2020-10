"Hocus Pocus"-Reunion: Bette Midler teilt Foto der Hexen-Schwestern

Die Sanderson-Schwestern sind zurück! Die Hexen aus dem Filmklassiker "Hocus Pocus" feiern kurz vor Halloween eine Reunion. Hauptdarstellerin Bette Midler beweist: Winifred, Sarah und Mary haben nach fast 30 Jahren nichts von ihrem schaurig-schönen Charme eingebüßt.

Bette Midler teilt auf Instagram ein Bild von sich, Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy in Hexenmontur vor einem Blue Screen. Mit dabei: opulente Kostüme, hochtoupierte Haare und viel gute Laune.

Hexen kehren für den guten Zweck zurück

Dazu schreibt Midler: "Eure drei liebsten Hexen Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy und ich kehren für eine einzige Nacht am 30.10. um 20 Uhr (Eastern Time) zurück. 'In Search of the Sanderson Sisters' ist das beste, was seit 'Hocus Pocus' an Halloween passieren kann".

Mit dem Post rührt Midler die Werbetrommel für eine Fundraising-Gala mit dem Titel "In Search of the Sanderson Sisters: A Hocus Pocus Hulaween Takeover". Fans weltweit können für zehn US-Dollar an dem virtuellen Event teilnehmen, für das Gaststars wie Meryl Streep, Jamie Lee Curtis und Billy Crystal angekündigt sind. Die Einnahmen kommen dem von Midler gegründeten New York Restoration Project (NYRP) zugute, dass die Stadt begrünt, Gärten und Parks wiederherstellt und damit die Lebensqualität in der Großstadt verbessern soll.

"Hocus Pocus"-Sequel lässt auf sich warten

Doch was macht eigentlich das geplante "Hocus Pocus"-Sequel? 2019 wurde bekannt, dass es für den Streamingdienst Disney+ entwickelt wird. Und das zur Freude aller Fans mit den Darstellern des Original-Hexentrios. Seitdem ist es, vermutlich auch wegen der Corona-Pandemie, still um das Projekt geworden. Seit März befindet sich die geplante Fantasy-Fortsetzung in der Vorproduktion. Wer die Sanderson-Schwestern schon dieses Halloween wiedersehen möchte, nimmt an dem Live-Event teil oder guckt den schaurigen Klassiker von 1993.