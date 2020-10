Höllisch emotional: "Supernatural"-Cast verabschiedet sich von Fans

Time to say goodbye: "Supernatural" endet nach 15 Staffeln, das Serienfinale ist nur noch wenige Folgen entfernt. Der Cast der Fantasyshow nutzt diesen Zeitpunkt, um den Fans in einem emotionalen Video Lebewohl zu sagen. Das Perfide: Weinen ist verboten!

"Ihr dürft nicht weinen, kein Weinen", fordern die Serienbrüder Jensen Ackles und Jared Padalecki zu Beginn des Videos von TV Guide News. Das dürfte anhand der emotionalen Abschiedsworte des Casts allerdings schwierig werden.

Besetzung bedankt sich bei treuen Fans

Den Anfang macht Castiel-Darsteller Misha Collins: "Danke euch, dass ihr 'Supernatural' so lange die Treue haltet. Wir fühlen uns geehrt, dass wir in diese unglaubliche Fan-Gemeinschaft aufgenommen wurden und Teil dieser unglaublichen Reise mit euch waren. Wir sind zutiefst dankbar, ihr habt unser Leben für immer verändert." Seine Worte werden von Szenenbildern untermalt, in denen Collins als Engel Castiel zu sehen ist.

Viel Liebe gibt es auch von Padalecki und Ackles. "Wir wollen uns ganz herzlich bei allen Fans da draußen bedanken. Wir werden unsere letzte Staffel bestreiten und die Ziellinie überqueren. Und wir wissen, dass ihr an unserer Seite seid", so Padalecki. Ackles ergänzt: "Danke euch, dass ihr 15 Jahre dabei wart. Es war ein großartiger Trip und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten dabei seid."

"Supernatural"-Cast hat bis zum Ende Spaß

Was kann man da noch hinzufügen? Jack-Darsteller Alexander Calvert hat sichtlich Mühe, passende Worte zu finden. "Ich kann das nicht wirklich toppen. Danke, dass ihr hier seid und die Show guckt", beginnt er etwas uninspiriert, bis er resigniert darum bittet, dass sein Part aus dem Video herausgeschnitten wird. Dann brechen er und Collins in Gelächter aus.