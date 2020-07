"Honest Thief"-Trailer mit Liam Neeson als geläutertem Bankräuber

Auf Liam Neeson ist Verlass! Etliche Kinostarts wurden verschoben, doch der Actionstar meldet sich noch diesen Herbst mit "Honest Thief" in die US-Kinos zurück. Der erste Trailer beweist: Die Hauptrolle als geläuterter Bankräuber auf Rachefeldzug ist ihm auf den Leib geschrieben.

Liam Neeson spielt den Bankräuber und Sprengstoffexperten Tom Carter, der bei Raubzügen in zwölf Banken in sieben Bundesstaaten über neun Millionen US-Dollar angehäuft hat. Für die Liebe und eine verminderte Strafe will er all das Geld zurückgeben und sich stellen. Blöd nur, dass er dabei an zwei korrupte FBI-Agenten gerät, die sich die Millionen selbst unter den Nagel reißen wollen.

Kämpfe, Verfolgungsjagden und Explosionen

Auch interessant: Primetime Mehr als nur ein Actionheld: Die 10 besten Filme mit Liam Neeson

Als die vermeintlichen Gesetzeshüter Carter auch noch einen Mord anhängen, verfällt der Kriminelle zurück in alte Verhaltensmuster, um die Sache richtigzustellen. Der Film ist vollgepackt mit "Kämpfen, Verfolgungsjagden und Explosionen", wie es in der offiziellen Inhaltsangabe (via Collider) heißt.

Neben Neeson kann sich auch der Nebencast sehen lassen. Anthony Ramos ("Hamilton") und Jai Courtney ("Suicide Squad") spielen die bösen Cops, Kate Walsh ("The Umbrella Academy") die Freundin von Carter, für die er überhaupt erst mit dem Gesetz ins Reine kommen möchte. Das Drehbuch zu "Honest Thief" stammt von "Ozark"-Schöpfer Mark Williams, der auch Regie führt.