Honest Trailer zu "The Old Guard": Nicht-fähig-zum-Selbstmordkommando

Screen Junkies hat eine neue Ausgabe ihrer berüchtigten Honest Trailer produziert. Diesmal nehmen die Macher der Satire-Reihe den Netflix-Actionhit "The Old Guard" ins Visier – und dabei bekommen sowohl Charlize Therons Söldnerin Andy als auch ihre unsterblichen Mitstreiter ordentlich ihr Fett weg.

"The Old Guard" erfreut sich auf Netflix aktuell großer Beliebtheit, bei Fans ebenso wie bei Kritikern. Besonders die spektakulär choreografierten Kampfszenen bescheren dem Film mit Charlize Theron reichlich Lob.

"Das Studio gibt viel Geld für große Schauspieltalente aus – und nimmt, was immer übrig ist, um Action in einen bezahlbaren kleinen Raum zu quetschen", mockiert sich nun allerdings Screen Junkies in einem Honest Trailer – und liegt damit ebenfalls nicht falsch. "Wollt ihr nicht mal draußen kämpfen? Es ist so ein schöner Tag", kommentiert die Off-Stimme in bester Mutti-Manier.

Die "Old Guards" sind nicht wirklich gut im Beschützen

Einer weiterer fieser – und korrekter – Seitenhieb im Honest Trailer: Andy (Theron) und ihr Team sind wirklich alles andere als gut darin, die Welt zu retten. Trotz jahrhunderte- bis jahrtausendelanger Lebenserfahrung lassen sich die "Old Guards" ziemlich leicht und häufig töten. An ihren Helden-Fähigkeiten haben die Unsterblichen offenbar wenig gefeilt. "Stattdessen haben sie eine Ewigkeit damit verbracht, Krav Maga zu lernen, mit Prominenten zu schlafen und ihren Gaumen weiterzuentwickeln", witzeln die Honest-Trailer-Macher.

Fortsetzung folgt

Trotz allen Spotts ist "The Old Guard" ein voller Erfolg – und beste Unterhaltung für Action-Fans. "The Old Guard 2" hat zwar bislang kein grünes Licht von Netflix bekommen, das dürfte allerdings nur eine Frage der Zeit sein. Hauptdarstellerin Charlize Theron erklärte sich zumindest schon bereit für eine Fortsetzung. Und mit dem Sequel folgt sicherlich auch ein weiterer Honest Trailer.