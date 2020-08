"House of the Dragon": "GoT"-Spin-off sucht Targaryen-Prinzen

Feuer wird regieren! Die "Game of Thrones"-Prequelserie "House of the Dragon" dreht sich um das Haus Targaryen und seinen Untergang. Nun sind die Macher auf der Suche nach der Figur, die diese Entwicklung maßgeblich unterstützt: Prinz Daemon Targaryen.

Der jüngere Bruder von König Viserys soll eine der Hauptfiguren in "House of Dragon" sein, wie The Illuminerdi berichtet. Die Charakterbeschreibung von Daemon erinnert dabei stark an den "Game of Thrones"-Antihelden Jaime Lannister.

Prinz Daemon als Schurke der Serie

Die Macher suchen für die Hauptrolle einen 40- bis 50-jährigen männlichen Darsteller. Laut Rollenbeschreibung hat Daemon keinen "nackten Ehrgeiz" für den Thron, auch wenn er als Bruder von König Viserys Teil der Thronfolge ist. Er sei "weniger methodisch und eher ungestüm" und leicht gelangweilt. "Er stolpert von einer Ablenkung zur nächsten mit der unterbewussten, aber starken Besessenheit, die Akzeptanz seines Bruders zu erlangen", heißt es weiter.

Die größte Freude bereitet dem besten Krieger seiner Zeit der Schwertkampf. "Er schwankt zwischen Abscheulichkeit und Heldentum, was ihn zum wahren Schurken der Serie macht", endet die Beschreibung.

Targaryen-Bügerkrieg in "House of the Dragon"

Einigen dürfte Daemon Targaryen bereits aus George R. R. Martins Kurzgeschichten "The Rogue Prince" und "The Princess and the Queen" bekannt sein. Diese und andere Werke Martins wie die Erzählung "Feuer und Blut" dienen der Serie als Vorlage. Im Kanon hat Daemon seine Nichte Rhaenyra geehelicht, die nach dem Tod von Viserys Ansprüche auf den Thron erhebt. Ihr Onkel/Ehemann unterstützt sie dabei, was den sogenannten "Tanz der Drachen", einen Bürgerkrieg zwischen zwei Fraktionen der Targaryens, auslöst. Es ist der Anfang vom Untergang des Hauses und spielt 300 Jahre vor den Ereignissen in "Game of Thrones".

Die zehn Folgen von "House of the Dragon" sollen zwischen Januar und Dezember 2021 gedreht und 2022 auf HBO ausgestrahlt werden.