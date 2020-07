"how to sell drugs online (fast)" um Staffel 3 verlängert

Staffel 2 von "how to sell drugs online (fast)" ist erst vor wenigen Tagen auf Netflix gestartet, da gibt der Streamingdienst bekannt, dass eine dritte Season bereits geordert wurde.

Mehr noch: Laut Pressemitteilung ist die Produktion bereits gestartet. Staffel 3 wird demnach aktuell in und um Köln gedreht.

Der Stammcast ist wieder mit dabei

In der dritten Staffel "how to sell drugs online (fast)" sind natürlich die Hauptdarsteller wieder mit dabei: Maximilian Mundt kehrt als Moritz zurück, Danilo Kamperidis sehen wir wieder als Lenny und Damian Hardung schlüpft erneut in die Rolle von Dan. Auch mit Lena Klenke als Lisa gibt es ein Wiedersehen, ebenso wie mit Lena Urzendowsky als Kira.

Einen Neuzugang gibt es auch zu verzeichnen: Langston Uibel stößt zum Cast in Staffel 3 hinzu. Allerdings ist noch nicht bekannt, wen er spielen wird. Ein Neuling in Sachen Schauspiel ist er aber nicht: Er spielte bereits in den Netflix-Produktionen "Dogs of Berlin" und "Unorthodox" mit. Im Film "Isi & Ossi" war er ebenfalls mit von der Partie.

Wann geht's weiter?

Unklar ist noch, wann genau mit Staffel 3 auf Netflix zu rechnen ist. Da die Dreharbeiten allerdings schon in vollem Gange sind, dürfte der Start nicht in allzu weiter Ferne liegen. Ein volles Jahr dürften wir also wohl nicht auf neue Geschichten um die drei Chaoten Moritz, Lenny und Dan warten müssen.