"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kehrt als TV-Serie zurück

Erinnerst Du Dich noch an "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"? Der Slasher aus den 1990er-Jahren feiert bald sein großes Comeback – als TV-Serie.

Mit Amazon gibt es sogar schon ein produzierendes Studio hinter der Serie, wie The Hollywood Reporter berichtet. Die Abteilung Amazon Studios hat grünes Licht für eine Neuauflage von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" in Serienform gegeben.

"Preacher"-Drehbuchautorin an Bord

An der Story selbst soll nicht viel geändert werden, heißt es in dem Bericht. Die Handlung soll lediglich in die Gegenwart geholt werden. Selbst der Film von 1997 ist kein Original, sondern basiert auf dem 1973 erschienenen Roman von Lois Duncan.

Sara Goodman, bekannt für "Preacher" und "Gossip Girl", wird das Drehbuch verfassen und den Posten als ausführende Produzentin übernehmen. Amazon Studios und Sony Pictures TV sind die produzierenden Studios hinter der Serie.

Slasher der 90er neu aufgelegt

"Die besten Horror-Franchise haben immer noch einen weiteren Spuk, der um die Ecke kommt. Und die 'Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast'-Serie von Sara Goodman ist ein perfekt verdrehtes Update des ikonischen Slasher-Films. Egal, wie man es dreht und wendet: Die weltweiten Prime-Video-Nutzer werden den modernen Ansatz des Fanlieblings lieben", wird Albert Cheng, COO bei Amazon Studios, zitiert.

Slasher-Hit von 1997

"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" war Ende der 1990er-Jahre ein großer Erfolg. Bei einem Budget von knapp 16 Millionen US-Dollar spielte er an den Kinokassen 125,5 Millionen wieder ein. Nur ein Jahr später folgte mit "Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast" ein Sequel, das allerdings weniger erfolgreich war.

Der Slasher dreht sich um vier Teenager (gespielt von Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Philippe und Freddie Prince Jr.), die nach einer Party auf dem Nachhauseweg eine Person überfahren. Unter der Annahme, dass sie ihn umgebracht haben und vor lauter Angst, dafür belangt zu werden, begehen sie Fahrerflucht. Was sie jedoch nicht ahnen: Der Mann im Regenmantel und mit Hakenhand hat den Unfall überlebt – und macht nun Jagd auf die Jugendlichen.

Noch ist unklar, wann die "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Serie auf Amazon Prime Video starten wird.