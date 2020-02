Im ersten "Minions 2"-Trailer versaut Otto den Masterplan von Gru

Belloooooo! Der erste Trailer zu "Minions 2" ist da und hat jede Menge Action im Gepäck. Der noch blutjunge Gru bekommt es darin mit einer ganzen Reihe gestandener Superschurken zu tun, die er aber allesamt an der Nase herumführt – bis Otto ihm die Tour versaut.

Der kleine Gru wünscht sich nichts sehnlicher, als zu den "Vicious 6" (auf Deutsch: "die fiesen 6") zu gehören, einer Gruppe aus Superschurken. Allerdings machen die ihm im Bewerbungsgespräch klar, dass ein Junge seines Alters bei ihnen nichts zu suchen hätte – es sei denn, er stellt sein diabolisches Können unter Beweis.

Gesagt, getan: Gru klaut das wertvolle Medaillon der Superschurken und nimmt anschließend die Beine in die Hand. Vertrauensvoll beauftragt er Otto, das Medaillon für ihn zu verstecken, während der Schurke in spe die Erwachsenen ablenkt.

Wer allerdings den ersten "Minions"-Film sowie die drei "Ich – Einfach unverbesserlich"-Teile kennt, der weiß, dass bei den kleinen gelben Tictacs selten etwas ohne Komplikationen verläuft. So tauscht Otto das Schmuckstück gegen etwas – zumindest für ihn – noch viel Wertvolleres ein: einen Schmusestein! Dass er damit bei Gru nicht auf Wohlwollen stößt, ist kein Wunder.

Kinostart

"Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss" startet in Deutschland am 9. Juli 2020 in den Kinos.