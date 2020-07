Im neuen "The Boys"-Trailer zu Staffel 2 fliegen die Fetzen

Na also, geht doch! Nachdem Fans lange um den neuen Trailer zur zweiten "The Boys"-Staffel betteln mussten, ist er nun da. Der knapp zwei Minuten lange Clip bestätigt, was ein Foto im vergangenen Jahr bereits angedeutet hat: Die neue Staffel wird ziemlich blutig!

Warnung! Der Trailer zu Staffel 2 ist nichts für Zartbesaitete. Du schaust ihn Dir auf eigene Gefahr an.

Rhythmisch passend zu den Klängen von Billy Joels "We Didn't Start The Fire" prügeln sich Billy Butcher und seine Boys sowie die "Seven" durch den Trailer und lassen dabei selten einen Stein auf dem anderen. Mehr noch: Es werden Hänge abgetrennt, Köpfe zerquetscht und aus toten Tierkadavern herausgekrochen. Garantiert nichts für schwache Nerven.

"Wir sind die meistgesuchten F****n des Landes"

Auch auf verbaler Ebene geht es hoch her. Denn wie Butcher treffend anmerkt, "könnt ihr Fickies euch glücklich schätzen, dass ich wieder zurück bin". Das zeigt der Trailer nämlich gleich zu Beginn: Der Anführer der Boys ist verschollen. Mehr noch: Sowohl die Medien als auch die "Seven", unter der Leitung von Homelander, sind hinter dem Prügelknaben sowie Hughie, Mother's Milk, Frenchie und der Frau her.

Superhelden mit fragwürdiger Moral

Apropos Homelander: Der scheint offenbar auch in Staffel 2 seine Vorliebe für Muttermilch noch nicht abgelegt zu haben. Wer's mag ... In der Öffentlichkeit gibt er sich weiterhin als großer Retter der Menschheit, hinter verschlossenen Türen zeigt Homelander jedoch sein wahres Ich – und das führt bekanntermaßen nichts Gutes im Schilde. Scheinbar schreckt er nicht einmal davor zurück, ein Kind (vielleicht sogar seinen Sohn?) vom Dach zu schubsen.