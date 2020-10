Im neuen "The Mandalorian"-Teaser macht Moff Gideon Jagd auf Baby Yoda

In rund zwei Wochen feiert die zweite "The Mandalorian"-Staffel auf Disney+ Premiere. Vorab bekommt die Serie noch einen neuen Teaser spendiert, der erahnen lässt, dass einiges an Action auf uns zukommen dürfte.

Der Fokus liegt im Clip ganz eindeutig auf Moff Gideon. Der Clip beginnt mit einer Szene aus dem ersten Staffelfinale, in der er sich mit seinem Dunkelschwert aus seinem Raumschiff schneidet. Begleitet werden seine Taten aus dem Off von den Worten: "Du hast etwas, das ich haben will!"

Staffel 2 wird zur wilden Verfolgungsjagd

Die Worte lassen keinen Zweifel daran, was beziehungsweise wen er damit meint: Baby Yoda, was ein Schnitt auf das kleine grüne Wesen indirekt bestätigt. "Es wird mir gehören!", ergänzt Moff Gideon entschlossen.

Klingt ganz so, als werden Mando, Cara Dune und Greef Karga alle Hände voll zu tun haben, Baby Yoda vor dem Widersacher zu beschützen. Zudem wird es noch mehr Jetpack-Action von Mando in Staffel 2 geben.

Vier neue Charakterposter

Obendrein spendiert Disney+ den "The Mandalorian"-Fans noch vier Poster, auf denen Mando, Baby Yoda, Cara Dune und Greef Karga in voller Montur zu sehen sind. Es scheint, als besteht die Allianz zwischen ihnen in Staffel 2 weiter. Fragt sich nur, wann es weitere Poster zu den anderen Charakteren geben wird. Zumindest eins von Moff Gideon muss Disney noch nachliefern.

