Im "The Witcher"-Anime von Netflix geht es nicht um Geralt

Mit "The Witcher" hat Netflix einen Hit gelandet und legt bald mit einem Anime-Film nach. Nun gibt es eine offizielle Zusammenfassung, die die Hauptfigur verrät. Wie lernen: Statt Geralt von Riva steht dieses Mal sein Lehrmeister im Mittelpunkt.

Während Fans der Real-Serie noch überlegen, ob Mark Hamill in Staffel 2 vielleicht die Rolle des Hexer-Lehrers Vesemir übernehmen könnte, wird Geralts Vaterersatz einfach selbst zur Hauptfigur: Netflix hat enthüllt, dass sich der kürzlich angekündigte "The Witcher"-Anime "The Nightmare of the Wolf" um den alten Monsterjäger drehen wird.

Vesemir bekommt einen eigenen Film

Wobei: So alt, wie ihn Buch- und Videospiel-Fans kennen, wird Vesemir im Animationsfilm wohl nicht sein. In der Netflix-Synopsis heißt es: "Lange bevor er Geralt ausbildete, beginnt Vesemir seine eigene Reise als Hexer, nachdem der mysteriöse Deglan ihn durch das Gesetz der Überraschung für sich beansprucht."

Das Gesetz der Überraschung ist Kennern der ersten "Witcher"-Staffel schon bekannt: Wer einer Person das Leben rettet, kann als Ausgleich für die gute Tat etwas beanspruchen, das dem Geretteten gehört, von dem er aber nichts weiß – und so schicksalhafte Verbindungen wie die zwischen Geralt und Ciri schaffen.

Das Gesetz der Überraschung sorgt wieder für Ärger

Das magische Gesetz hat sich "Witcher"-Autor Andrzej Sapkowski nicht allein ausgedacht: Es basiert auf einem Märchen-Motiv, das sich seit vielen Jahrhunderten durch die Literaturgeschichte zieht. Kein Wunder: Oft handelt es sich bei dem Versprochenen um ein ungeborenes Kind – das schreit regelrecht nach Drama!

So möglicherweise auch im Fall von Vesemir, der in "The Nightmare of the Wolf" jenem rätselhaften Deglan versprochen wird – einer Figur, die nicht in den "Witcher"-Büchern vorkommt. Vielleicht erleben wir in dem Anime-Film also, wie der spätere Lehrmeister überhaupt zum Hexer wird.

Wann "The Witcher: The Nightmare of the Wolf" startet, ist noch unbekannt.