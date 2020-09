In dieser Drehbuch-Lesung stiehlt Shia LaBeouf allen Stars die Show

So viel Hollywood-Prominenz in einem Video! Morgan Freeman, Brad Pitt, Jennifer Aniston, Matthew McConaughey, Julia Roberts und weitere Stars lesen in einem neuen Video das Drehbuch der Achtziger-Teeniekomödie "Fast Times at Ridgemont High" in verteilten Rollen. Besonders faszinierend ist aber Shia LaBeouf, der vor der Webcam alles gibt.

"Fast Times at Ridgemont High" kam 1982 in die Kinos und erzählt die Erlebnisse einer Clique von Heranwachsenden an einer kalifornischen High School. In Deutschland erschien die einflussreiche Komödie unter dem etwas fragwürdigen Titel "Ich glaub' ich steh' im Wald", aber seltsame Übersetzungen von Kinofilmen sind wir ja gewohnt. Nun lebt der Film noch einmal auf – in einer virtuellen Leseprobe für einen guten Zweck.

Staraufgebot für einen guten Zweck

Eine Reihe Stars performt das Drehbuch im Video von zuhause aus. Das Ziel: Spenden für die Initiative CORE sammeln, die Geschädigten der Corona-Pandemie hilft. Mit dabei ist Sean Penn, der 1982 die Hauptrolle in "Fast Times" spielte und auch Mitgründer von CORE ist. Außerdem geben sich unter anderem Jennifer Aniston, Morgan Freeman, Jimmy Kimmel, John Legend, Ray Liotta, Brad Pitt, Matthew McConaughey Julia Roberts und Shia LaBeouf die Ehre.

Shia LaBeouf beeindruckt den Star-Cast

Das bei YouTube veröffentlichte, gut einstündige Video mit Highlights aus der Leseprobe hat insgesamt eine Menge Charme. LaBeoufs Performance stiehlt aber allen die Show: Der Schauspieler sitzt in seinem Auto statt, wie der Rest, am Schreibtisch. Die Vorbereitung auf seine Rolle als Kiffer Jeff Spicoli scheint er sehr ernstgenommen zu haben: Wenn er sich durch seine Zeilen nuschelt und verpeilt durch die Gegend starrt, begeistert er selbst seine Co-Stars – und erweckt gekonnt den Eindruck, als habe er als einziger nichts davon gehört, dass er nicht bei einer echten Probe oder gar einem Vorsprechen ist. Sehenswert!