In "Stranger Things 4" bekommt Hopper seinen Gandalf-Moment

Was geschah mit Jim Hopper am Ende der dritten "Stranger Things"-Staffel? "Stranger Things 4" wird den vermeintlichen Tod und das mysteriöse Überleben des Sherriffs von Hawkins wohl ausgiebig thematisieren, wie sein Darsteller nun erklärte. Als Vergleich wählt er die Geschichte eines berühmten Zauberers.

Schock im Staffelfinale von "Stranger Things 3": Hopper ist tot – und dann doch nicht, dafür aber in Russland. Im Interview mit Total Film (via Gamesradar) berichtet Hopper-Darsteller David Harbour, dass dieser Story-Punkt schon lange im Plan der Serienschöpfer Matt und Ross Duffer feststand.

Vorsicht, Spoiler Der folgende Absatz enthält mögliche Spoiler für "Stranger Things 4".

Jim Hopper der Graue, Jim Hopper der Weiße

Dass Hopper nach Hawkins zurückkehrt, gilt ebenfalls schon als ausgemachte Sache – doch er soll sich dabei verändern. Harbour: "Wir waren immer interessiert an der Idee einer Gandalf-Wiederbelebung – Gandalf der Graue, der [in 'Der Herr der Ringe'] den Balrog bekämpft und dann zu Gandalf dem Weißen wird. Das ist die Idee einer Wiedergeburt des Charakters. Und mythologisch gesehen musste sich Hopper verändern. Ich meine, es ging einfach nicht weiter mit ihm, so wie er war. Er musste irgendwie wiedergeboren werden. Das war eine großartige Gelegenheit." Wenn wir Hopper in Season 4 wiedersehen, wird er also "ein ziemlich anderer Typ sein" – und doch "derselbe Typ, aber auf eine andere Art und Weise".

"Stranger Things 4": Gehen die Dreharbeiten Ende September weiter?

Wann "Stranger Things 4" überhaupt startet, ist aber noch weitgehend unklar. Die Dreharbeiten laufen aufgrund der weltweiten Situation derzeit nicht. Laut Deadline peilt Netflix vorsichtig hoffnungsvoll an, die Arbeiten ab 28. September fortsetzen zu können.