"Indiana Jones"-Requisite: Kopfstück vom Stab des Ra wird versteigert

Schatzjäger aufgepasst: Ein legendäres Stück Filmgeschichte kommt unter den Hammer! Das Kopfstück vom Stab des Ra (auch: Stab des Re), das in Steven Spielbergs oscarprämiertem "Indiana Jones"-Film "Jäger des verlorenen Schatzes" eine entscheidende Rolle spielte, wird bei einer Auktion feilgeboten.

Die Live-Auktion von Prop Store findet am 26. und 27. August statt. Das Kopfstück aus dem "Indiana Jones"-Film von 1981 ist dabei nur eine von vielen Filmutensilien, die ersteigert werden können. Die Requisite aus "Jäger des verlorenen Schatzes" samt Echtheitszertifikat gehört jedoch zweifellos zu den Highlights – und dürfte den neuen Besitzer einiges kosten. Der geschätzte Verkaufspreis liegt zwischen 100.000 und 200.000 US-Dollar, umgerechnet etwa 87.800 bis 175.600 Euro.

"Raven Bar"-Variante des Kopfstücks

Für die Dreharbeiten von "Jäger des verlorenen Schatzes" wurden zwei Versionen des Kopfstücks entworfen. Bei dem Stück, das nun unter den Hammer kommt, soll es sich um die schlichtere "Raven Bar"-Variante handeln, die bei den Kampfsequenzen in Marion Ravenwoods (Karen Allen) Kneipe "The Raven" zum Einsatz kam – daher der Name. Eine detaillierte Variante, die von Juwelieren gestaltet wurde, kam bei Nahaufnahmen zum Einsatz, steht bei der kommenden Auktion jedoch nicht zum Verkauf.

Darum geht's: Um diese "Indiana Jones"-Requisite dürften sich Sammler reißen.

Zur Erinnerung: Das passiert in "Jäger des verlorenen Schatzes"

In "Jäger des verlorenen Schatzes" wird der Archäologe und Abenteurer Dr. Henry "Indiana" Jones (Harrison Ford) damit beauftragt, die sagenumwobene Bundeslade zu finden. Der Grund: Auch die Nazis sind auf der Suche nach dem Artefakt, dem übernatürliche Kräfte nachgesagt werden. Zu Beginn seiner Suche muss Indy das Kopfstück vom Stab des Ra finden, ein Amulett, das ihm den Weg zur Lade weisen soll. Das Kopfstück befindet sich allerdings im Besitz von Marion Ravenwood, Indys Verflossene, die ihm nicht gerade wohlgesonnen ist. Das Wettrennen um den Schatz beginnt.