"Insidious 5" in Arbeit: Darsteller Patrick Wilson führt auch Regie

Die Horrorfilmschmiede Blumhouse Productions hat das nächste Sequel seiner "Insidious"-Kinoreihe angekündigt. Darin soll Franchise-Star Patrick Wilson nicht nur als Josh Lambert zurückkehren, sondern erstmals auch hinter der Kamera stehen!

Patrick Wilson spielte bereits in den ersten beiden "Insidious"-Filmen den Familienvater Josh Lambert. Teil 3 und 4 sind Prequels und konzentrieren sich ganz auf die Parapsychologin und Geisterjägerin Elise Rainier (Lin Shaye). Das kommende Sequel "Insidious 5" wird wieder an "Insidious 2" anknüpfen. Neben Patrick Wilson als Josh Lambert kehrt deshalb auch Ty Simpkins als dessen Filmsohn Dalton zurück, bestätigt Deadline. Dalton macht sich im fünften Film zum College auf.

Patrick Wilson freut sich auf das "Further"

"Insidious 5" wird das Regiedebüt von Patrick Wilson. "Ich fühle mich geehrt und freue mich, dass ich beim nächsten 'Insidious'-Teil am Ruder bin", schwärmt der Schauspieler. "Das wird eine tolle Chance, um mit allem aufzuräumen, was die Lamberts ein Jahrzehnt zuvor durchmachen mussten, und um sich mit den Konsequenzen ihrer Entscheidungen auseinanderzusetzen." Mit dem neuen Film schließe sich für ihn der "Insidious"-Kreis auf professioneller und persönlicher Ebene, fügt Wilson hinzu. "Into the further we go ...", witzelt er in Anspielung auf die düstere Geisterwelt der Filmreihe.

Das Blumhouse-Flaggschiff segelt weiter

Die "Insidious"-Filmreihe ist eines der Zugpferde von Blumhouse Productions. Angefangen mit James Wans Film von 2010 sucht das Franchise immer wieder mit großem Erfolg die Kinos heim. Die ersten vier Filme spielten zusammengerechnet 542,4 Millionen US-Dollar weltweit ein (via IMDb). "Insidious 5" soll den Siegeszug fortsetzen: Der Kinostart ist für 2022 geplant.