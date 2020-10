Jamie Foxx kehrt im nächsten "Spider-Man"-Film als Electro zurück

Elektrisierende Neuigkeiten für Marvel-Fans: Jamie Foxx wird für den kommenden dritten "Spider-Man"-Film mit Tom Holland erneut in die Rolle des Schurken Electro schlüpfen. Erstmals war Foxx 2014 in "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro" als Gegenspieler von Andrew Garfields Spidey zu sehen.

Details zur Story des dritten "Spider-Man"-Films mit Tom Holland sind bislang nicht bekannt, dennoch dürfte das Comeback von Jamie Foxx als Electro die Fans aufhorchen lassen. Schließlich bedeutet Foxx' Rückkehr eine direkte Verbindung zwischen den älteren "Spider-Man"-Filmen, die Sony Pictures allein produzierte, und den Filmen mit Tom Holland, die offiziell Teil von Disneys Marvel Cinematic Universe sind.

Sonys Spiderverse und das MCU rücken näher zusammen

Die erste Überschneidung zwischen den alten und neuen Spidey-Filmen gab es schon in "Spider-Man: Far From Home". In dem Sequel tauchte J. K. Simmons als J. Jonah Jameson auf – ein Charakter, den Simmons bereits in der Trilogie mit Tobey Maguire spielte. Foxx' Electro-Rückkehr dürfte jedoch deutlich mehr werden als nur ein nettes Easter Egg für langjährige Fans.

Jede Menge Rückkehrer für "Spider-Man 3"

Jon Watts, der schon bei "Spider-Man: Homecoming" (2017) und "Spider-Man: Far From Home" (2019) Regie führte, wird laut The Hollywood Reporter auch das kommende Sequel inszenieren. Für den US-Kinostart fasst Sony aktuell einen Termin Ende 2021 ins Auge. Ob es angesichts der weiterhin grassierenden Corona-Pandemie dabei bleibt, ist jedoch fraglich.

Die Produktion soll noch in diesem Herbst beginnen. Gedreht wird in Atlanta. Als wiederkehrende Castmitglieder werden neben Hauptdarsteller Tom Holland (Spidey) auch Zendaya (MJ), Marisa Tomei (Tante May), Jacob Batalon (Ned Leeds) und Tony Revolori (Flash Thompson) zurückerwartet.