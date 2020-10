Jared Leto kehrt als Joker in "Zack Snyder's Justice League" zurück

Poliert die Grillz und stylt die grüne Haarpracht: Jared Leto kehrt als Joker zurück! Der Schauspieler wird für Zack Snyders "Justice League"-Version erneut in seine alte "Suicide Squad"-Rolle schlüpfen. Der vierstündige Director's Cut soll bereits 2021 auf HBO Max seine Premiere feiern.

In der Kinofassung von "Justice League" tauchte Jared Letos Joker nicht auf. Es ist nicht klar, ob Letos Clownprinz des Verbrechens in der ursprünglichen Version zu sehen sein sollte, bevor Snyder das Projekt Anfang 2017 verließ und den Regieposten an Joss Whedon übergab. Ebenso unklar ist, wie groß die Rolle von Leto im neuen Snyder-Cut sein wird.

Sicher ist nur: Noch in dieser Woche sollen die Nachdrehs für "Zack Snyder's Justice League" beginnen. Neben Jared Leto sollen dann laut The Hollywood Reporter auch Ben Affleck, Ray Fisher und Amber Heard als Batman, Cyborg und Mera erneut vor der Kamera stehen.

Friedensangebot

Leto äußerte in der Vergangenheit oft den Wunsch, erneut als Joker ins DC Extended Universe zurückzukehren. Umso bitterer stieß dem Oscarpreisträger das Casting von Joaquin Phoenix für den Standalone-Film "Joker" auf. Selbst in "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" hatte Letos Charakter nicht einmal einen Cameo-Auftritt. Nun scheint es jedoch, als hätten Filmstudio Warner Bros. und Leto die Wogen geglättet.

Wann kommt der Snyder-Cut nach Deutschland?

"Zack Snyder's Justice League" wird 2021 als vierteiliges Event bei HBO Max erscheinen – dieser Release gilt allerdings für die USA. Wann und wo der Snyder-Cut in Deutschland veröffentlicht wird, ist noch unklar. Angesichts der Zusammenarbeit von HBO und Sky in der Vergangenheit stehen die Chancen jedoch vermutlich gut, dass die Gerechtigkeitsliga hierzulande per Sky-Abo abrufbar sein wird.