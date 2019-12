"John Wick 4" vs "Matrix 4": Keanu-Reeves-Filme erscheinen zeitgleich

Ein Fehler in der Matrix? Warner Bros. hat die Starttermine kommender Highlights bekannt gegeben, darunter auch "Matrix 4". Das mit Spannung erwartete Sequel mit Keanu Reeves in der Hauptrolle soll ausgerechnet an dem Tag starten, an dem auch "John Wick 4" Kinopremiere feiert – ebenfalls mit Keanu Reeves als Hauptfigur.

Den 21. Mai 2021 sollten sich Fans des Hollywoodstars rot im Kalender markieren. Das ist der Tag, an dem "Matrix 4" und "John Wick 4" in den US-Kinos anlaufen. Zufall oder Kalkül, das ist hier die Frage.

"Matrix 4" übernimmt den "Akira"-Slot

Ursprünglich sollte Taika Waititis Manga-Verfilmung "Akira" für Warner am 21. Mai starten. Da der Regisseur aber die Regie von "Thor 4" übernimmt, verzögert sich die Produktion laut The Hollywood Reporter. Der Slot wurde frei für "Matrix 4, das ursprünglich 2022 starten sollte. Dass das Sequel jetzt in den Kinos mit "John Wick 4" von Konkurrent Lionsgate kollidiert, dürfte also reiner Zufall sein.

Es passiert selten, dass ein Darsteller mit zwei Filmen zeitgleich im Kino startet, wie Comicbook anmerkt. Noch ungewöhnlicher ist es, dass es sich bei beiden Filmen um den jeweils vierten Teil einer Reihe und dasselbe Genre handelt – in diesem Fall Action. Bis Mai 2021 geht jedoch noch viel Zeit ins Land, Verschiebungen bei den Kinostarts sind da nicht ausgeschlossen.

Beide Filmreihen sind 500 Millionen Dollar schwer

Die Erwartungen an beide Filme sind groß. Die bisherigen drei "John Wick"-Filme spielten weltweit über 570 Millionen US-Dollar ein. Teil 3 war mit einem Einspielergebnis von 325 Millionen Dollar am erfolgreichsten.

Die "Matrix"-Trilogie spülte um die Jahrtausendwende 543 Millionen Dollar in die Kinokassen. Vom Sequel "Matrix 4", das von Lana Wachowski umgesetzt wird, dürfte sich Filmstudio Lionsgate ein ähnlich gutes Ergebnis erhoffen.